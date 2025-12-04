Show de zile mari la tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială! Un supermodel va fi gazda evenimentului, iar nume mari ale muzicii vor concerta

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială de anul viitor va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00, la Washington DC. Pentru acest eveniment, americanii pregătesc un show fantastic.

Cine va prezenta show-ul de la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale

FIFA a anunțat programul pentru spectacolul care va avea loc la istoricul centru John F. Kennedy din Washington DC, iar acesta este unul cu adevărat grandios. Evenimentul va reuni unele dintre cele mai cunoscute nume din lumea showbiz-ului.

Gazdele marelui eveniment vor fi supermodelul german Heidi Klum, Kevin Hart, unul dintre cei mai de succes comedianți și actori ai generației sale, și actorul și producătorul Danny Ramirez.

”Să fiu din nou gazdă la tragerea la sorți a Cupei Mondiale, după ce am fost implicată în acest spectacol acum 20 de ani în țara mea natală, este cu adevărat extraordinar. Cupa Mondială unește lumea ca nimic altceva, iar a face din nou parte din această magie, pe o scenă și mai mare care implică trei țări gazdă și 48 de echipe, este o onoare incredibilă”, a declarat Heidi Klum, conform al FIFA.

”Ca cineva care a crescut jucând fotbal, a avea ocazia să prezint tragerea la sorți, să întâlnesc și să vorbesc cu legendele Cupei Mondiale la un eveniment atât de important este un vis. Având în vedere că acest turneu se desfășoară în SUA, unde m-am născut, și în Mexic, unde îmi sunt o parte din rădăcini, este și mai special. Sunt extrem de încântat să fac parte din acest spectacol”, a spus și Ramirez.

Andrea Bocelli și Robbie Williams vor cânta la tragerea la sorți

Publicul va avea parte de niște spectacole live remarcabile. Maestrul Andrea Bocelli, una dintre cele mai apreciate voci clasice din istorie, va urca pe scenă alături de superstarul mondial Robbie Williams, care va cânta alături de cântăreața americană Nicole Scherzinger.

După încheierea tragerii la sorți, Village People va oferi publicului o interpretare emblematică a imnului lor global, YMCA. Formația americană este una dintre cele mai emblematice trupe de muzică disco din lume.

Pe lângă distribuția pentru spectacolul de la Washington DC, FIFA a anunțat și numele celor care vor efectua propriu-zis tragerea la sorți. Este vorba despre patru mari sportivi nord-americani, Tom Brady (fotbal american), Wayne Gretzky (hochei), Shaquille O’Neal (baschet) și Aaron Judge (baseball).

România, în urna a patra valorică la tragerea la sorți

Echipa națională a României a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026 și va fi nevoită să joace în baraj. și apoi câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo pentru a ajunge la turneul final.

Până acolo mai avem de așteptat, dar cert este un lucru. . Toate cele 4 formați care vor veni din barajul european vor fi în urna a patra.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți