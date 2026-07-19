Show grandios pe MetLife Stadium, înaintea marii finale de la CM 2026! Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Laura Pausini au încins atmosfera la New Jersey. Update

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Fanii prezenți pe MetLife Stadium au avut parte de un show grandios înaintea marii finale de la , unde protagonistele din teren vor fi primele reprezentative din Spania și Argentina, mai exact campioana Europei și cea a Americii de Sud. Mai întâi, Post Malone, IShowSpeed, Swae Lee și trupa de K-Pop BTS au ridicat publicul în picioare cu prestațiile lor, iar apoi, chiar înaintea fluierului de start, a venit rândul lui Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Laura Pausini să performeze.

Cele trei nume mari din lumea muzicii și-au unit forțele pentru a interpreta melodia „Desire”, soundtrack-ul oficial al celor de la FIFA, iar publicul de pe MetLife Stadium s-a bucurat la maximum de momentul artistic. Ulterior, a apărut pe teren și Tom Cruise, care a făcut o prezentare fastuoasă pentru cele două țări, protagonistele marii finale de la CM 2026.

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Robbie Williams, Nicole Scherzinger and Laura Pausini perform 'Desire' at the World Cup final 🎶🔥 — OneFootball (@OneFootball)

Show total pe MetLife Stadium, înainte de Spania – Argentina, marea finală de la CM 2026

Spectacolul a fost deschis de sud-coreenii de la BTS, după care și-au făcut apariția, pe rând, youtuber-ul IShowSpeed, Post Malone și Swae Lee. Aceștia au cântat live cele mai cunoscute și îndrăgite melodii din propriile repertorii, creând o atmosfera demnă de o finală de campionat mondial. Acum, cei care vor trebui să încingă publicul de pe MetLife Stadium sunt jucătorii din , care vor lupta pentru trofeul suprem.

🚨❗️Post Malone a aussi chanté son nouveau titre "Chrome Heartbreaker" titre qui semble être le futur lead single de son prochain album "The Eternal Buzz" !! — Post Malone 🛞 France (@Post_MaloneFR)

Cel mai hilar episod al show-ului premergător al marii finale l-a avut în prim-plan pe rapper-ul Post Malone, care a purtat un tricou pe care scria „I just hope both teams have fun” (n.r – „Sper ca ambele echipe să se distreze”). Americanul în vârstă de 31 de ani a declarat în repetate rânduri că este un mare fan al fotbalului, echipa sa preferată fiind Arsenal Londra.

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Post Malone not taking sides in the World Cup Final 😂 — B/R Football (@brfootball)

Spania, ușor favorită în fața Argentinei în finala CM 2026

Specialiștii și bookmakerii înclină balanță în favoarea campioanei Europei, considerând că lotul superior al echipei lui Luis De La Fuente, cât și jocul solid arătat de iberici până acum la turneul final din SUA, Canada și Mexic, o fac pe Spania să plece cu prima șansă în meciul care va decide câștigătoarea trofeului suprem.

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Pentru Spania va fi a doua finală ce CM din istorie, precedenta fiind disputată și câștigată în 2010, împotriva Olandei (1-0 după 120 de minute). De cealaltă parte, Argentina va juca pentru a 7-a oară în ultimul act, bilanțul fiind în acest moment de 3 finale câștigate (ultima în 2022, cu Franța, la ediția din Qatar) și 3 pierdute.