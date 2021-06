Show în Budapesta, înainte de Ungaria – Franța! Maghiarii vor să-i copleșească pe campionii mondiali. Puskas Arena, din nou umplută până la refuz. Video

Chiar dacă vine din postura de campioană mondială și ocupantă a locului doi în grupa F a Campionatului European, Franța nu va avea o misiune deloc ușoară, sâmbătă după-amiază, la ora 16:00, împotriva Ungariei.

ADVERTISEMENT

Asta pentru că suporterii maghiari au trecut peste , scor 0-3 și sunt pregătiți să le creeze adversarilor o atmosferă de-a dreptul copleșitoare. Stau mărturie imaginile surprinse pe străzile din Budapesta cu doar câteva ore înainte să umple până la refuz tribunele stadionului „Puskas Arena”.

Unde mai punem că nici condițiile meteo nu par a fi de partea „Cocoșului Galic”. Potrivit , mercurul din termometre va indica, la ora de start a partidei, valori de până la 33 de grade Celsius.

Atmosferă incendiară înainte de Ungaria – Franța. Suporterii maghiari încearcă să-și conducă favoriții spre victorie

„Înarmați” cu bannere, torțe și cântece, mii de suporteri maghiari au pornit în marș, sâmbătă după-amiază, spre stadionul din Budapesta, creând o atmosferă de neuitat pe străzile orașului. Cu toții sunt convinși că naționala lor va reuși să doboare campioana mondială și să obțină un loc în optimile de finală ale competiției.

ADVERTISEMENT

Hungary fans are up for it AGAIN!! 💥 — WDSportz (@WDSportz_)

Nici cei 5.700 de francezi nu se lasă, însă, mai prejos când vine vorba despre susținerea favoriților. O demonstrează cu vârf și îndesat imaginile surprinse în drumul lor spre „Puskas Arena”.

fans on the march to the Puskas Arena in great spirits. They face Hungary this afternoon in their second group game. — Charlotte Duncker (@CharDuncker)

De altfel, acesta este cel de-al doilea meci pe care Ungaria îl dispută „cu casa închisă”, după înfrângerea suferită în fața Portugaliei. Entuziasmat de succesul campaniei de vaccinare cu serurile anti-Covid din Rusia și China, premierul Viktor Orban .

Didier Deschampes, precaut înaintea duelului cu Ungaria

Chiar dacă Franța este una dintre favoritele la câștigarea competiției și înfruntă codașa grupei, Didier Deschampes își îndeamnă elevii să rămână cu picioarele pe pământ. „Ungaria este o echipă combativă, foarte muncitoare și atent organizată. Faptul că au un selecționer italian explică multe. Joacă acasă și mă aștept să pună la fel de multe probleme ca în meciul cu Portugalia”, susține tehnicianul de 52 de ani.

ADVERTISEMENT



Hungary fans and France supporters cheer before the UEFA EURO football match between Hungary and France — AFP Photo (@AFPphoto)

În schimb, omologul său are convingerea că Ungaria poate produce surpriza, în condițiile în care beneficiază și de aportul fanilor. „Trebuie să fim inteligenți, să fim pregătiți din punct de vedere tactic. Trebuie să ne demonstrăm nouă și suporterilor că ne putem ridica la acest nivel. Vrem să le oferim fanilor o bucurie”, este avertismentul lansat de Marco Rossi.