Show la petrecerea lui Marius Șumudică de 54 de ani! Cristi Săpunaru a făcut spectacol la microfon + Ce invitați de marcă a avut antrenorul Rapidului. Video

4 martie 1971 este ziua în care s-a născut Marius Șumudică, la București. și a organizat o petrecere alături de familie și de apropiații clubului din Giulești.

Marius Șumudică și-a făcut timp să petreacă. S-a întâmplat marți, 4 martie, cu ocazia împlinirii a 54 de primăveri.

Fastuosul eveniment a avut loc la un restaurant și au participat inclusiv patronul Rapidului, Dan Șucu, și soția acestuia, Diana. N-a lipsit nici măcar Daniel Sandu, chiar dacă antrenorul și fostul director sportiv au fost certați la finalul anului trecut.

Deși a fost un car de nervi după Rapid – FCSB 0-0, Marius Șumudică are motive să fie fericit. Cu el la timonă, alb-vișiniii sunt în toate obeictivele. Rapid s-a calificat matematic în play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, și în sferturile de finală ale Cupei României.

Bineînțeles, la petrecerea lui Marius Șumudică au fost invitați fotbaliștii Rapidului, dar și prieteni de familie. Maestru de ceremoni a fost nimeni altul decât Cristi Săpunaru, care a oferit un adevărat show la microfon.

Căpitanul grupării de sub Podul Grant a intonat din toți plămânii imnul Rapidului „Suntem peste tot acasă”. Totodată, o De asemenea, solistă a cântat celebra piesă „Bella Ciao”, moment în care invitații au fluturat prosoapele în aer.

4 martie este o zi cu rezonanță istorică pentru România. În 1977, la patru ani de la nașterea lui Marius Șumudică, a avut loc, într-o seară de vineri, la ora 21:22, un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter. Seismul a șocat țara noastră și a rămas în conștiința poporului.

Noi stăteam într-un apartament în interiorul unei vile de pe strada Mihai Eminescu. Nu-mi aduc aminte să fi căzut clădirile pe acolo, erau multe case, trainice. Dar a fost prăpăd în centrul Bucureștiului, în apropiere de noi. Plus panică generală. Țin minte că după, am ieșit cu toții pe stradă, era lume multă, cei mari vorbeau panicați, noi, copiii, eram bucuroși că ne vedeam, că ne puteam juca, ni se părea ceva ieșit din comun… Mai erau chestii răsturnate, se crăpase strada, pământul, noi ne jucam, ne alergam pe acolo, eram cu copilăria noastră printre dărâmături. Am dormit câteva zile în mașină că dacă o fi să se repete, să o luăm la sănătoasa” – Marius Șumudică