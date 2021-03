Show la protestul spontan Metrorex! Selfie-uri, voie bună și nicio reacție! „Nimeni nu a venit până acum să stea de vorbă cu ei”

A fost show cu acte în regulă la protestul spontan organizat de angajații Metrorex! Oamenii au coborât pe șine și au blocat circulația. Orașul a fost paralizat și mii de salariați nevoiți să se înghesuie în transportul public de suprafață pentru a ajunge la locurile de muncă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, pagina de facebook a sindicatului Metrorex a fost luată cu asalt de nemulțumiți. Mesajele critice au curs cu nemiluita, oamenii acuzând în termeni duri decizia luată de cei de la Metrorex.

FANATIK a stat de vorbă cu mai mulți salariați ai companiei chiar din stația Piața Unirii, acolo unde a început protestul. Culmea, aceștia spun că în spate nu s-ar afla sindicatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Show la protestul spontan organizat de angajații Metrorex!

Concret, salariații Metrorex n-au ezitat o clipă și au coborât în subteran, direct pe șine. Mulți dintre ei au ținut să imortalizeze momentul și să transmită prietenilor grozăvia. Selfie-urile au ajuns pe Facebook și voia bună se citea pe chipurile tuturor.

Deocamdată, aceștia nu vor să elibereze șinele și nu se știe când va fi reluată circulația. Salariații Metrorex spun că nimeni din conducere sau minister nu a venit până acum să discute și cu ei.

ADVERTISEMENT

„Nu știu să vă spun când se deblochează situația. În primul rând trebuie să știți că nu sindicatul a organizat această mișcare. Pot să vă spun că oamenii sunt aici, în stație, dar nimeni nu a venit să discute cu ei.

Salariații sunt cei care au organizat totul, pur și simplu, salariații. Eu acum am ajuns la job, intram în tură, nu știu exact ce revendicări au. Cert este că până acum nu a venit nici directorul, nici nimeni să discute cu ei, să încerce măcar să dezamorseze situația”, a explicat pentru FANATIK reprezentanta companiei Metrorex.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu, fără milă la adresa angajaților Metrorex

Vă reamintim că circulația trenurilor de metrou a fost oprită din cauza unui protest spontan al reprezentanților Uniunii Sindicatul Liber Metrou. Aceștia au coborât în tunel, pe calea de rulare, împiedicând astfel pornirea la timp, conform programului normal.

Mișcarea nu a avut darul de a-l impresiona pe șeful Executivului. Premierul Florin Cîțu susține că protestul spontan al sindicaliștilor de la metrou este ilegal și vrea ca ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, să ia măsuri urgente în acest caz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Protest spontan. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, este anunțul afișat la intrarea în stații. „Deşi sindicaliştii au lăsat de înţeles că ar avea o listă de cereri, invitaţiile repetate de întâlnire cu managementul companiei au fost ignorate complet pe parcursul nopţii”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții companiei.

Critici dure din partea oamenilor

Nu a durat mult până când angajații Metrorex au fost puși la zid. Oamenii s-au revoltat din cauza protestului spontan și spun că totul este un joc politic în care salariații companiei sunt prinși.

ADVERTISEMENT

„Dragi lucratori la metrou. Ce faceti voi nu este un protest pentru apararea drepturilor. Este o demonstratie ca va doare undeva de toti ceilalti si vreti doar bani. Daca ati fi lucrat la privat si erati nemultumiti de conditii, va dadeati demisia si va cautati un loc mai bun de munca. Dar, pentru ca lucrati la stat, apelati la o forma de santaj, pentru ca ce faceti voi acum nu este protest.

Nu faceti altceva decat sa demonstrati ca va intereseaza doar banii, salariile, privilegiile, doar voi si doar pentru voi. Si pentru ca strigati in cor “unitate”, daca eu as fi ministrul transporturilor, v-as da afara PE TOTI.

ADVERTISEMENT

Sa vedeti si voi care sunt efectele pseudo-protestului vostru. 30 de ani am mers in fiecare zi cu metroul si de multe ori v-am luat apararea cand cereati salarii mai mari, pentru ca lucrati in conditii grele. Dar in conditiile in care noi, cei din privat, ne zbatem sa supravietuim, voi acum va bateti joc de viata noastra. Sa va fie rusine!”, a scris Bogdan Radu pe Facebook.

Nu e singurul care i-a atacat pe salariații Metrorex. „Un gest absolut criminal, sper ca liderii sindicali să plătească penal pentru așa ceva. Când numărul de cazuri de Covid a explodat în București, mafioții închid metroul obligând sute de mii de persoane să se înghesuie în autobuze și tramvaie.

Și pentru ce? Pentru creșterea veniturilor în pandemie, când alții la privat și-au pierdut deja locul de muncă. Oricum metroul este puternic subvenționat de toată țara, dacă ar fi să câștige după încasări, angajații Metrorex de-abia ar avea salariul minim”, a notat și Sorin Georgescu