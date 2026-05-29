Show total al fanilor FCSB înaintea barajului cu Dinamo! Ce s-a întâmplat în timpul marșului spre stadion. Video

Suporterii celor de la FCSB au făcut show total pe străzile din București cu doar câteva ore înainte de meciul decisiv din finala barajului cu Dinamo. Fanii au mers în corteo spre Stadionul Arcul de Triumf, iar forțele de ordine au urmărit cu maximă atenție situația.

FCSB a cucerit străzile Capitalei înaintea finalei cu Dinamo!

Dinamo și FCSB se duelează în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf, în finala barajului pentru cupele europene. Câștigătoarea acestui meci va reprezenta România în sezonul viitor al UEFA Conference League.

Dinamo a obținut calificarea la baraj după ce a încheiat play-off-ul pe locul 4, iar FCSB, care a evoluat în play-out, a reușit cu multe emoții să treacă de FC Botoșani, scor 4-3. Acum, cele două rivale din Capitală luptă pentru ultimul loc disponibil în cupele europene.

s-au întâlnit cu câteva ore bune înaintea loviturii de start. Aceștia au făcut deplasarea în mod organizat spre Arcul de Triumf. Fanii au aprins mai multe torțe și au aruncat cu petarde. Jandarmii mobilizați la fața locului au urmărit situația îndeaproape.

A existat și un moment complicat pentru forțele de ordine. În momentul în care o petardă a explodat, unul dintre cai s-a speriat și a ieșit din dispozitiv. Până la urmă, animalul a fost calmat de jandarmi, iar drumul spre stadion a fost reluat fără alte incidente.

