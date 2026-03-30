Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era alături de ea

După ce a învins-o pe Coco Gauff, în finala turneului de la Miami Open, Aryna Sabalenka a făcut show total. Descoperă în rândurile de mai jos în ce imagini neașteptate a apărut jucătoarea de tenis, care ocupă locul 1 în clasamentul mondial. Ce fotbalist legendar i-a fost alături, de fapt.
Aryna Sabalenka (27 ani) a reușit să mai adune un titlul în palmaresul personal. Bielorusa s-a aflat în urmă cu puțin timp în fața unei performanțe spectaculoase, după ce în finala turneului de la Miami Open, a câștigat în fața americancei care se află pe locul 4 mondial, și anume Coco Gauff.
Imediat ce a învins-o pe cunoscuta jucătoare de tenis, cu scorul 6-2, 4-6, 6-3, a avut toate motivele să sărbătorească. S-a afișat cu un fost fotbalist care a făcut istorie în țara sa natală, Brazilia, dar și în afara granițelor acestei națiuni. E considerat de mulți drept cel mai bun atacant al ultimelor 2-3 decenii.
Acesta se numește Ronaldo Luís Nazário de Lima (49 ani), însă a devenit celebru drept Ronaldo. Fanii l-au numit de-a lungul timpului și altfel, cum ar fi Il Fenomeno sau Grăsuțul. Acum, numărul 1 mondial WTA a postat mai multe fotografii inedite împreună cu renumitul sportiv și iubita sa, Celina Locks.
Imaginile au fost imortalizate într-un moment special pentru Aryna Sabalenka. Tenismena a ținut să aibă neapărat o amintire plăcută cu legenda fotbalului brazilian, la petrecerea prin care a sărbătorit câștigarea titlului de la Miami Open. Mai mult decât atât, sportiva nu a uitat de oamenii din staff.
„Campioană din nou! Intensitatea sentimentului de a ține acest trofeu în brațe nu scade niciodată. Acest turneu va fi mereu ca o casă pentru mine. Le mulțumesc celor din echipa mea și fanilor care m-au susținut în aceste zile. Te iubesc, Miami!”, a scris jucătoarea de tenis, pe contul de Instagram.
În altă ordine de idei, tenismena a bifat o mare victorie. A reușit să o egaleze pe românca Simona Halep, în ceea ce privește numărul de trofee. Cu siguranță, această performanță este una care nu poate fi trecută cu vederea de jucătoarea de tenis din Belarus.
Ronaldo este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi internaționali. S-a născut pe 22 septembrie 1967, într-un cartier sărac de la periferia nord-vestică a orașului Rio de Janeiro. A primit numele medicului care a ajutat-o pe mama lui să-l aducă pe lume, Ronaldo Valente.
Mai târziu, fratele său mijlociu, Nelinho i-a dat prima poreclă, Dadado. Prima echipă la care a ajuns a fost Tennis Club Valqueire, în timpul școlii. În acea perioadă a primit și o pereche de mănuși, însă și-a dat seama că nu este deloc atras de ideea de a fi portar.
Primul transfer la Social Ramos l-a determinat să dea totul, dovadă că ascensiunea a fost fulminantă. A încântat lumea cu execuțiile și fentele care l-au consacrat pe terenul de fotbal. În plus, e unul din cei trei jucători care au câștigat premiul Fotbalistul Anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane.
A jucat la echipa națională de fotbal a Braziliei în 98 de meciuri, marcând 62 de goluri. A devenit al doilea cel mai bun marcator al echipei naționale. La Campionatul Mondial de Fotbal 1998 a ajutat Brazilia să ajungă în finală și a primit premiul Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al turneului.
Al doilea Campionat Mondial avea să-l câștige în 2002, perioadă în care i s-a înmânat și premiul Gheata de Aur pentru golgheterul competiției. Apoi, pe durata Campionatului Mondial de Fotbal din 2006, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de Fotbal.
A decis să pună ghetele în cuie după 18 sezoane de carieră, la aproape 35 de ani. În cele din urmă Ronaldo a renunțat cu un singur regret că nu a câștigat Liga Campionilor. A lăsat în urmă pasiunea din cauza numeroaselor accidentări, mai ales că genunchii ajunseseră să fie extrem de fragili.