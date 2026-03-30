Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era alături de ea

După ce a învins-o pe Coco Gauff, în finala turneului de la Miami Open, Aryna Sabalenka a făcut show total. Descoperă în rândurile de mai jos în ce imagini neașteptate a apărut jucătoarea de tenis, care ocupă locul 1 în clasamentul mondial. Ce fotbalist legendar i-a fost alături, de fapt.

Aryna Sabalenka, fotografii spectaculoase cu un fost sportiv

Aryna Sabalenka (27 ani) a reușit să mai adune un titlul în palmaresul personal. Bielorusa s-a aflat în urmă cu puțin timp , după ce în finala turneului de la Miami Open, a câștigat în fața americancei care se află pe locul 4 mondial, și anume Coco Gauff.

Imediat ce a învins-o pe cunoscuta jucătoare de tenis, cu scorul 6-2, 4-6, 6-3, a avut toate motivele să sărbătorească. S-a afișat cu un fost fotbalist care a făcut istorie în țara sa natală, Brazilia, dar și în afara granițelor acestei națiuni. E considerat de mulți drept cel mai bun atacant al ultimelor 2-3 decenii.

Acesta se numește Ronaldo Luís Nazário de Lima (49 ani), însă a devenit celebru drept Ronaldo. Fanii l-au numit de-a lungul timpului și altfel, cum ar fi Il Fenomeno sau Grăsuțul. Acum, numărul 1 mondial WTA a postat mai multe fotografii inedite împreună cu renumitul sportiv și iubita sa, Celina Locks.

Imaginile au fost imortalizate într-un moment special pentru Aryna Sabalenka. Tenismena a ținut să aibă neapărat o amintire plăcută cu legenda fotbalului brazilian, la petrecerea prin care a sărbătorit câștigarea titlului de la Miami Open. Mai mult decât atât, sportiva nu a uitat de oamenii din staff.

„Campioană din nou! Intensitatea sentimentului de a ține acest trofeu în brațe nu scade niciodată. Acest turneu va fi mereu ca o casă pentru mine. Le mulțumesc celor din echipa mea și fanilor care m-au susținut în aceste zile. Te iubesc, Miami!”, a scris jucătoarea de tenis, pe contul de .

În altă ordine de idei, tenismena a bifat o mare victorie. , în ceea ce privește numărul de trofee. Cu siguranță, această performanță este una care nu poate fi trecută cu vederea de jucătoarea de tenis din Belarus.

Cine este sportivul cu care a apărut Aryna Sabalenka

Ronaldo este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi internaționali. S-a născut pe 22 septembrie 1967, într-un cartier sărac de la periferia nord-vestică a orașului Rio de Janeiro. A primit numele medicului care a ajutat-o pe mama lui să-l aducă pe lume, Ronaldo Valente.

Mai târziu, fratele său mijlociu, Nelinho i-a dat prima poreclă, Dadado. Prima echipă la care a ajuns a fost Tennis Club Valqueire, în timpul școlii. În acea perioadă a primit și o pereche de mănuși, însă și-a dat seama că nu este deloc atras de ideea de a fi portar.

Primul transfer la Social Ramos l-a determinat să dea totul, dovadă că ascensiunea a fost fulminantă. A încântat lumea cu execuțiile și fentele care l-au consacrat pe terenul de fotbal. În plus, e unul din cei trei jucători care au câștigat premiul Fotbalistul Anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane.

A jucat la echipa națională de fotbal a Braziliei în 98 de meciuri, marcând 62 de goluri. A devenit al doilea cel mai bun marcator al echipei naționale. La Campionatul Mondial de Fotbal 1998 a ajutat Brazilia să ajungă în finală și a primit premiul Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al turneului.

Al doilea Campionat Mondial avea să-l câștige în 2002, perioadă în care i s-a înmânat și premiul Gheata de Aur pentru golgheterul competiției. Apoi, pe durata Campionatului Mondial de Fotbal din 2006, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de Fotbal.

A decis să pună ghetele în cuie după 18 sezoane de carieră, la aproape 35 de ani. În cele din urmă Ronaldo a renunțat cu un singur regret că nu a câștigat Liga Campionilor. A lăsat în urmă pasiunea din cauza numeroaselor accidentări, mai ales că genunchii ajunseseră să fie extrem de fragili.