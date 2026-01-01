Sport

Show total din Premier League în prima zi din 2026, doar pe Voyo! Programul complet al transmisiunilor sportive de pe 1 și 2 ianuarie

Fanii sportului vor începe noul an în forță. Și asta deoarece în zilele de 1 și 2 ianuarie 2026 vor putea urmări numeroase transmisii sportive la TV și pe platformele online, în special Voyo, unde este spectacolul din Premier League
Traian Terzian
01.01.2026 | 10:30
SPECIAL FANATIK
Numeroase transmisii sportive la TV pe 1 și 2 ianuarie 2026. Sursă foto: colaj Fanatik
Nu există zi din an fără sport pe canelele de TV, iar 2026 începe sub același slogan. Posturile de specialitate au pregătit numeroase transmisii sportive în primele două zile, iar fotbalul este în continuare la putere.

Transmisii sportive de calitate pe 1 și 2 ianuarie la TV. Spectacolul total din Premier League se vede în România doar pe Voyo

Abia treziți din somn după petrecerea de Revelion, fanii se pot delecta cu unul dintre cele mai frumoase sporturi de iarnă: sărituri cu schiurile. Pe Eurosport 1, de la ora 09:30 vor începe calificările de la Garmisch Partenkirchen din Turneul celor 4 trambuline, iar de la 14:40 pasionații vor putea urmări în direct manșa finală.

Prima zi a noului an se va încheia cu cel mai bun fotbal de pe planetă: Premier League. Cei care s-au abonat la platforma de streaming Voyo vor putea alege să vadă ce meci doresc din campionatul Angliei.

Și oferta este una generoasă. De la ora 19:30 se vor disputa partidele Crystal Palace – Fulham și Liverpool – Leeds, iar de la 22:00 vor avea loc întâlnirile Brentford – Tottenham și Sunderland – Manchester City.

Tenisul revine în actualitate pe 2 ianuarie

După o bine meritată vacanță, starurile tenisului mondial își dau întâlnire în Australia. Și 2 ianuarie înseamnă startul în competiția pe echipe mixte United Cup, care se va desfășura la Perth și Sydney.

Începând cu primele ore ale dimineții, pasionații de tenis sunt invitați pe Digi Sport 2 pentru a urmări duelul dintre Spania și Argentina, pentru ca de la ora 11:00, pe același post, să înceapă întâlnirea dintre Grecia și Japonia.

Seara celei de-a doua zile din 2026 este acaparată de fotbal

Seara este rezervată din nou fotbalului de mare calitate. Pe Prima Sport 1, de la ora 19:30, fanii îl pot vedea la lucru pe Cristiano Ronaldo în meciul Al Ahli – Al Nassr, din campionatul Arabiei Saudite.

De la 21:45, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 va putea fi urmărită partida Cagliari – AC Milan, din Serie A, iar pe platforma Voyo va fi duelul dintre Toulouse și Lens, din Ligue 1.

Ultimul joc al zilei este unul extrem de interesant pentru suporterii români, deoarece vor avea ocazia de a-l vedea la lucru pe Andrei Rațiu. De la ora 22:00, Rayo Vallecano va primi vizita lui Getafe, întâlnirea fiind transmisă pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

