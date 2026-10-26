Show total în Turcia, cu Mihăilă și Doicaru în teren! Revenire de senzație, 7 goluri și victorie pe final

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă (26 de ani) și Iustin Doicaru (19 ani) au intrat pe teren în repriza secundă a meciului nebun dintre Rizespor și Trabzonspor, încheiat cu scorul de 3-4. Gazdele au condus cu 2-0 la pauză, însă echipa la care evoluează Mohamed Salah a punctat de patru ori în partea secundă și a reușit să se impună.

Mihăilă și Doicaru, pe teren Rizespor – Trabzonspor 3-4. L-au avut ca adversar pe Mohamed Salah

Rizespor a condus-o pe Trabzonspor cu 2-0 la pauză după „dubla” semnată de italianul Gennaro Borelli, însă gazdele s-au prăbușit complet în startul reprizei secunde, iar echipa lui Mohamed Salah a punctat de trei ori până în minutul 57, prin Melih Kabasakal, Aral Șimșir și Franculino. La scurt timp după golul de 2-3, a intrat pe teren Valentin Mihăilă.

ADVERTISEMENT

În minutul 68, Rizespor a egalat prin Qazim Laci, iar mai apoi antrenorul Recep Ucar a efectuat două modificări în compartimentul ofensiv, unul dintre fotbaliștii introduși fiind Iustin Doicaru. Din nefericire pentru cei doi români, care nu s-au remarcat în minutele petrecute pe teren, ultimul cuvânt a aparținut oaspeților, Franculino marcând golul de 3-4 în minutul 83.

După acest rezultat, Rizespor a rămas cu 10 puncte și ocupă locul 13 în clasament, fiind la doar două lungimi de zona retrogradării. De cealaltă parte, Trabzonspor a ajuns la 19 puncte și se află pe poziția a treia. Pentru Rizespor urmează un duel pe terenul lui Kocaelispor, partida fiind programată sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 15:00.

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă, pe lista lui Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Iustin Doicaru, convocat la naționala U20

preliminară cu stranieri pentru partidele din noiembrie cu Polonia și Bosnia, ultimele două ale „tricolorilor” din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Valentin Mihăilă se numără printre jucătorii care ar putea prinde lotul final, în timp ce Iustin Doicaru nu a prins lista „Regelui”. Fostul jucător al Farului se află pe lista preliminară a lui Adrian Iencsi pentru meciurile pe care le va disputa în noiembrie cu Elveția și Polonia. Convocat de Gică Hagi pentru precedenta acțiune a naționalei de seniori, Mihăilă a evoluat în toate cele 4 meciuri disputate de „tricolori”, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. A fost titular o singură dată, contra Bosniei, în celelalte jocuri fiind introdus pe parcurs.