Sport

Show total în Turcia, cu Mihăilă și Doicaru în teren! Revenire de senzație, 7 goluri și victorie pe final

Bogdan Mariș
26.10.2026 | 21:37
Show total in Turcia cu Mihaila si Doicaru in teren Revenire de senzatie 7 goluri si victorie pe final
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Valentin Mihăilă (26 de ani) și Iustin Doicaru (19 ani) au intrat pe teren în repriza secundă a meciului nebun dintre Rizespor și Trabzonspor, încheiat cu scorul de 3-4. FOTO: Caykur Rizespor / colaj Fanatik
Valentin Mihăilă și Iustin Doicaru s-au aflat pe teren în meciul nebun dintre Rizespor și echipa la care evoluează Mohamed Salah, Trabzonspor.
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Valentin Mihăilă (26 de ani) și Iustin Doicaru (19 ani) au intrat pe teren în repriza secundă a meciului nebun dintre Rizespor și Trabzonspor, încheiat cu scorul de 3-4. Gazdele au condus cu 2-0 la pauză, însă echipa la care evoluează Mohamed Salah a punctat de patru ori în partea secundă și a reușit să se impună.

Mihăilă și Doicaru, pe teren Rizespor – Trabzonspor 3-4. L-au avut ca adversar pe Mohamed Salah

Rizespor a condus-o pe Trabzonspor cu 2-0 la pauză după „dubla” semnată de italianul Gennaro Borelli, însă gazdele s-au prăbușit complet în startul reprizei secunde, iar echipa lui Mohamed Salah a punctat de trei ori până în minutul 57, prin Melih Kabasakal, Aral Șimșir și Franculino. La scurt timp după golul de 2-3, a intrat pe teren Valentin Mihăilă.

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În minutul 68, Rizespor a egalat prin Qazim Laci, iar mai apoi antrenorul Recep Ucar a efectuat două modificări în compartimentul ofensiv, unul dintre fotbaliștii introduși fiind Iustin Doicaru. Din nefericire pentru cei doi români, care nu s-au remarcat în minutele petrecute pe teren, ultimul cuvânt a aparținut oaspeților, Franculino marcând golul de 3-4 în minutul 83.

După acest rezultat, Rizespor a rămas cu 10 puncte și ocupă locul 13 în clasament, fiind la doar două lungimi de zona retrogradării. De cealaltă parte, Trabzonspor a ajuns la 19 puncte și se află pe poziția a treia. Pentru Rizespor urmează un duel pe terenul lui Kocaelispor, partida fiind programată sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 15:00.

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Valentin Mihăilă, pe lista lui Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Iustin Doicaru, convocat la naționala U20

Gică Hagi a anunțat lista preliminară cu stranieri pentru partidele din noiembrie cu Polonia și Bosnia, ultimele două ale „tricolorilor” din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Valentin Mihăilă se numără printre jucătorii care ar putea prinde lotul final, în timp ce Iustin Doicaru nu a prins lista „Regelui”. Fostul jucător al Farului se află pe lista preliminară a lui Adrian Iencsi pentru meciurile pe care naționala U20 le va disputa în noiembrie cu Elveția și Polonia. Convocat de Gică Hagi pentru precedenta acțiune a naționalei de seniori, Mihăilă a evoluat în toate cele 4 meciuri disputate de „tricolori”, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. A fost titular o singură dată, contra Bosniei, în celelalte jocuri fiind introdus pe parcurs.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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