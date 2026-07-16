Sport

Show total în vestiarul Argentinei! „Pentru Malvine, pentru El Diego, pentru ultima șansă a lui Leo”. Imagini pe care nicio televiziune nu avea cum să le difuzeze. Video

Petrecere spectaculoasă în vestiarul Argentinei după calificarea în finala Campionatului Mondial. Ce au cântat, de fapt, jucătorii la scurt timp după victoria în fața Angliei.
Iulian Stoica
16.07.2026 | 08:49
Show total in vestiarul Argentinei Pentru Malvine pentru El Diego pentru ultima sansa a lui Leo Imagini pe care nicio televiziune nu avea cum sa le difuzeze Video
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Show total în vestiarul Argentinei! „Pentru Malvine, pentru El Diego, pentru ultima șansă a lui Leo”. Imagini pe care nicio televiziune nu avea cum să le difuzeze. Foto: Colaj Fanatik
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Tabloul finalei Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este complet. Dacă Spania a obținut biletul pentru ultimul act după o victorie categorică în fața Franței, cea de-a doua semifinală a oferit un scenariu mult mai palpitant. Argentina a fost condusă de Anglia până în ultimele minute, însă a reușit o remontada, obținând prezența în marea finală pentru a doua ediție la rând.

Show total în vestiarul Argentinei după 2-1 cu Anglia

Deși Anthony Gordon a deschis scorul și a menținut Anglia în avantaj până în minutul 85, elevii pregătiți de Thomas Tuchel au ratat calificarea în finala Campionatului Mondial. Argentina a întors spectaculos rezultatul în doar câteva minute, grație reușitelor semnate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, asigurându-și astfel locul în ultimul act al turneului din America.

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Argentina are în fața oportunitatea de a câștiga pentru a doua oară consecutiv Campionatul Mondial. Doar alte două țări au mai reușit această performanță în istorie: Italia și Brazilia. Turneul final din America va marca, cel mai probabil, și retragerea lui Lionel Messi de la echipa națională.

La scurt timp după victoria obținută în fața Angliei, jucătorii lui Lionel Scaloni au dat start la petrecere în vestiar. Imaginile nu au fost transmise în direct, iar fanii au rămas plăcuți impresionați de atmosfera creată de fotbaliști. Aceștia au cântat în memoria lui Diego Maradona, cât și pentru Lionel Messi, jucătorul cel mai important al echipei.

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„Pentru Insulele Malvine, pentru El Diego, pentru ultimul dans al lui Leo!”, așa s-a strigat în vestiarul Argentinei după victoria obținută în fața Angliei. Deși nu a marcat, Lionel Messi a oferit pasele decisive la golurile înscrise de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, astfel că a primit, la final, trofeul de „jucător al meciului”.

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Când are loc finala Campionatului Mondial

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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