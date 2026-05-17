Show total în vestiarul Craiovei după 5-0 cu U Cluj! Cum au sărbătorit jucătorii titlul

Universitatea Craiova a sărbătorit titlul cucerit după 5-0 cu U Cluj direct în vestiar. Baiaram și Mihnea Rădulescu au publicat primele imagini cu trofeul Superligii.
Alex Bodnariu
18.05.2026 | 01:20
Noapte albă în Bănie! Cum au sărbătorit oltenii titlul în vestiar după umilința aplicată lui U Cluj
Mare sărbătoare în Bănie. Universitatea Craiova a câștigat titlul în România după un 5-0 clar cu U Cluj pe Ion Oblemenco. A fost petrecere totală atât în tribune, cât și în vestiar. Jucătorii formației din Bănie s-au fotografiat cu trofeul în brațe.

Meciul a început catastrofal pentru U Cluj. David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un șut plasat la colțul lung, iar Al Hamlawi a dublat avantajul după doar șase minute, după ce a scăpat singur cu Lefter. Lovitura de grație a venit tot în prima repriză. Mendy a văzut cartonașul roșu în minutul 43 și și-a îngropat echipa.

În repriza a doua, cu un om în minus și 2-0 pe tabelă, U Cluj nu a mai avut nicio șansă. Craiova a înscris în minutele 49, 60 și 73, închizând partida la 5-0. A fost o seară de coșmar pentru „șepcile roșii”, la capătul unei săptămâni în care pierduseră deja Cupa României în fața aceluiași adversar.

Imagini spectaculoase din vestiarul Craiovei! Jucătorii au făcut show cu trofeul pe brațe

La finalul partidei, jucătorii Craiovei au sărbătorit alături de suporteri minute în șir, iar apoi au mutat petrecerea la vestiare. Muzica a răsunat la maximum, iar fotbaliștii au ținut să marcheze momentul istoric cu o bere rece.

Ștefan Baiaram și Mihnea Rădulescu au fost printre primii care s-au fotografiat în vestiar cu trofeul Superligii României. Cei doi au postat fiecare pe contul personal de Instagram câte o fotografie cu trofeul.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
