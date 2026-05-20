Show total într-un sat din România după promovare! Suporterii au ieșit cu tractorul și au pus Made in Romania la maximum. Video

Imagini spectaculoase din fotbalul românesc! Suporterii unei echipe proaspăt promovate au sărbătorit pe străzile comunei. S-au urcat în tractor și au dat play la Made in Romania.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 08:30
Imagini virale din fotbalul românesc! Au sărbătorit titlul cu tractorul pe străzile comunei
E perioada în care echipele din toată Europa sărbătoresc câștigarea titlului. În Bănie a fost petrecere generală după ce Universitatea Craiova a pus mâna pe trofeul Superligii, la Milano italienii au făcut show în Piazza del Duomo, iar în Malu cu Flori, micuța localitate din Dâmbovița, suporterii echipei locale s-au urcat într-un tractor și au fredonat versurile celebrei piese Made in Romania, după ce formația locală a câștigat titlul și a promovat în Liga a 4-a.

Echipa din Malu cu Flori a promovat în Liga a 4-a după ce a încheiat sezonul pe prima poziție. Jucătorii au primit medaliile pe teren după remiza cu Valahii Târgoviște, scor 1-1. Fotbaliștii au ridicat trofeul și au sărbătorit alături de fani.

Așa cum s-a întâmplat în marile orașe, unde suporterii au ieșit în stradă pentru a sărbători trofeele câștigate de echipele favorite, și fanii formației din Malu cu Flori au ținut să marcheze momentul, însă într-un mod ceva mai low-cost.

Echipa a promovat din liga a 6-a până în divizia 4 în doar 3 ani!

Mai mulți suporteri au urcat într-un tractor pe care l-au condus pe străzile comunei dâmbovițene. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Fanii au fluturat două steaguri și au dat play la piesa Made in Romania a lui Ionuț Cercel.

Și mai impresionantă este povestea echipei din Malu cu Flori. În doar trei ani, formația dâmbovițeană a reușit să ajungă din Liga a 6-a până în al 4-lea eșalon fotbalistic din România. Suporterii au sărbătorit cu mic, cu mare o realizare istorică, iar mai mult ca sigur stadionul va fi plin meci de meci în sezonul viitor.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
