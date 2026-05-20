Show total într-un sat din România după promovare! Suporterii au ieșit cu tractorul și au pus Made in Romania la maximum. Video

ADVERTISEMENT

E perioada în care echipele din toată Europa sărbătoresc câștigarea titlului. În Bănie a fost petrecere generală după ce , la Milano italienii au făcut show în Piazza del Duomo, iar în Malu cu Flori, micuța localitate din Dâmbovița, suporterii echipei locale s-au urcat într-un tractor și au fredonat versurile celebrei piese Made in Romania, după ce formația locală a câștigat titlul și a promovat în Liga a 4-a.

Imagini virale din fotbalul românesc! Au sărbătorit titlul cu tractorul pe străzile comunei

Echipa din Malu cu Flori a promovat în Liga a 4-a după ce a încheiat sezonul pe prima poziție. Jucătorii au primit medaliile pe teren după remiza cu Valahii Târgoviște, scor 1-1. Fotbaliștii au ridicat trofeul și au sărbătorit alături de fani.

ADVERTISEMENT

, și fanii formației din Malu cu Flori au ținut să marcheze momentul, însă într-un mod ceva mai low-cost.

Echipa a promovat din liga a 6-a până în divizia 4 în doar 3 ani!

Mai mulți suporteri au urcat într-un tractor pe care l-au condus pe străzile comunei dâmbovițene. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Fanii au fluturat două steaguri și au dat play la piesa Made in Romania a lui Ionuț Cercel.

ADVERTISEMENT

Și mai impresionantă este povestea echipei din Malu cu Flori. În doar trei ani, formația dâmbovițeană a reușit să ajungă din Liga a 6-a până în al 4-lea eșalon fotbalistic din România. Suporterii au sărbătorit cu mic, cu mare o realizare istorică, iar mai mult ca sigur stadionul va fi plin meci de meci în sezonul viitor.