Show total la Chefi la cuțite! Dumnezeu și Satana au gătit „omleta de Apoi”

Credeați că umorul nu își are locul în bucătărie? În cazul acesta, suntem convinși că momentul cu totul și cu totul special oferit de Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu, doi dintre cei mai apreciați comici ai noului val, în ediția de marți a emisiunii Chefi la cuțite, vă va pune serios pe gânduri.

Deghizați în Satana și Dumnezeu, aceștia și-au luat inima în dinți și au venit în fața juraților, mânați de un singur gând: să prepare celebra lor „omletă de Apoi”.

Nu știm dacă au reușit să-i dea pe spate pe cei trei bucătari, la cât sunt de pretențioși, dar un lucru e cert: i-au făcut pe telespectatori să râdă cu lacrimi. Și să-i aplaude pentru îndrăzneala de a băga „Raiul și Iadul în aceeași tigaie”.

Rusu și Andrei au venit la Chefi la cuțite să gătească „omleta de Apoi”

„Dumnezeu vs Satana e un serial de pe Youtube care a pornit de la o idee de sketch, pentru că ne-a fost frică de ideea de serial.

Nu am vrut ca oamenii să perceapă totul ca pe un atac la religie, pentru că nu e, e o satiră la adresa societății românești. Nu am fost arși pe rug, și atunci am zis ok, mergem mai departe”, i-au explicat cei doi lui Speak, noul ajutor al Ginei Pistol.

În sezonul cu numărul nouă, acesta are o misiune cu totul și cu totul specială. Trebuie să stea de vorbă cu susținătorii concurenților, să le afle poveștile și să transmită atmosfera din culisele show-ului.

„Rolul meu va fi acela de a sta alături de sustinători atunci când concurenții intră la jurizare și uneori de a-i întâmpina pe cei care urmează să meargă la bancurile de lucru.

Am stat mult de vorbă cu Gina, mi-a povestit în detaliu cum se desfășoară lucrurile, mi-a zis că voi cunoaște foarte multe povești, că voi simți emoțiile concurenților și că toată experiența va fi ceva surprinzător.

A avut dreptate, pentru că deja se întâmplă asta, iar mie îmi place foarte mult. Eu sunt tare curios din fire, așa că întrebările pe care le adresez oamenilor sunt cât se poate de naturale, atât de naturale încât îi surprind și pe ei”, a dezvăluit carismaticul artist.

