Show total la Milano în meciul în care elevii lui Cristi Chivu vor primi trofeul! Ce surprize se pregătesc pentru fanii lui Inter

Cristi Chivu a realizat eventul în primul său sezon pe banca lui Inter Milano, iar echipa va sărbători câștigarea titlului de campioană în meciul cu Hellas Verona. Ce surprize se pregătesc pe „Giuseppe Meazza”
Ciprian Păvăleanu
16.05.2026 | 10:50
Tot ce trebuie să știi despre sărbătoarea lui Inter Milano dinaintea și de la finalul meciului cu Hellas Verona. Foto: Hepta.ro
Este sărbătoare în jumătate din Milano, după ce Inter a câștigat Scudetto și Coppa Italia la primul sezon sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani). Pe „Giuseppe Meazza” se pregătesc surprize uriașe pentru meciul în care va fi sărbătorit titlul de campioană. Această partidă se va disputa duminică, de la ora 16:00 (ora României).

Coregrafie uriașă la Inter – Hellas Verona. Ce îi așteaptă pe fanii milanezi

Duminică după-amiază va fi spectacol pe „Giuseppe Meazza”, acolo unde se pregătește o sărbătoare de zile mari pentru eventul pe care Cristi Chivu l-a obținut pentru Inter. Partida este programată de la ora 16:00, însă fanii „nerazzurrilor” sunt sfătuiți să se prezinte mult mai devreme, întrucât porțile stadionului vor fi deschise cu trei ore înainte.

Înainte de fluierul de start din Inter – Hellas Verona va avea loc un spectacol special denumit „Inter Live Show – de 21 de ori campioni ai Italiei”. Pe scenă vor fi prezenți 21 de suporteri celebri ai lui Inter Milano, de la artiști muzicali până la artiști de divertisment. Cireașa de pe tort va fi prezența DJ-ului Benny Benassi.

Tot înaintea meciului va avea loc un moment fabulos de fanfară, care îi va întâmpina pe jucători. În timpul partidei se pregătește o coregrafie spectaculoasă pe întreg stadionul, iar după meci, jucătorii se vor bucura în fața fanilor și vor ridica celebrul Scudetto. În timpul ceremoniei, ambele trofee câștigate în acest sezon vor fi expuse. 

Detalii importante pentru spectatorii care merg la Inter – Hellas Verona

Site-ul dedicat informațiilor despre Inter Milano, fcinternews.it, a oferit o serie de informații și detalii importante pentru cei ce vor participa la eveniment. Pe lângă setul de reguli care trebuie respectate, fanii au fost înștiințați și de căile de acces pe stadion în funcție de bilet.

„În urma modificărilor aduse fluxului de acces din motive de ordine publică, au fost implementate modificări pentru a limita timpii de așteptare pentru toți fanii în timpul procesului de acces. Pentru a intra pe stadion, este necesar un act de identitate valid.

Acesta trebuie prezentat la punctele de control prealabil împreună cu biletul. Acest lucru va permite inspectorilor de bilete să verifice dacă titularul biletului este deținătorul real. Spectatorii sunt rugați să rămână așezați la locurile desemnate, indicate pe bilete, pe tot parcursul evenimentului, pentru a asigura succesul deplin al acestuia. Toți spectatorii sunt rugați să respecte regulile. Trebuie să ocupați locul indicat pe bilet. Fumatul este strict interzis în interiorul incintei, iar următoarele obiecte sunt interzise: cârje, umbrele mari, brichete, lasere, bombe fumigene, steaguri sau bannere neautorizate, căști, cărucioare pentru copii și camere foto profesionale. În caz de ploaie, vor fi permise doar umbrele portabile, fără vârfuri”, informează italienii.

