Show total la Super Bowl! Serena Williams, pe scenă la momentul lui Kendrick Lamar. Taylor Swift a fost huiduită copios. Video

Philadelphia Eagles a câștigat a 59-a ediție a Super Bowl-ului după un meci perfect în fața celor de la Kansas City Chiefs. Scorul final a fost 40-22 (7-0, 17-0, 10-6, 6-16) în favoarea echipei din Pennsylvania. Au existat și critici pentru cel mai mare eveniment sportiv din Statele Unite, iar show-ul de la pauză nu a fost pe gustul tuturor.

Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs 40-22

Eagles au făcut un meci mare și și-au adjudecat trofeul într-o manieră categorică. Ei au mai câștigat titlul și în 2018.

În fiecare an, Super Bowl-ul atrage sute de milioane de vizualizări. Unul dintre cele mai urmărite momente este show-ul de la pauză. Cei mai mari artiști din lume sunt invitați să cânte în fața publicului, iar în ediția din acest an, rapperul american Kendrick Lamar a făcut spectacol.

Kendrick Lamar, show în pauza meciului

Kendrick este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Piesele sale adună sute de milioane de ascultări, iar la Super Bowl a ales să facă un spectacol cu multe referințe la cultura hip-hop din Statele Unite. Serena Williams, fosta mare jucătoare de tenis, a fost una dintre dansatoare.

They not like us 🏈 — #AusOpen (@AustralianOpen)

Nu toată lumea a apreciat show-ul de la pauză. Kendrick a cântat și celebra piesă Not Like Us, un hit în care îl numește pe Drake un „pedofil certificat”. El a omis cuvântul incriminatoriu, însă ar putea avea probleme în instanță, întrucât riscă să fie dat în judecată pentru defăimare.

Kendrick Lamar performing “Not Like Us” during the — DiscussingFilm (@DiscussingFilm)

„Vreau să interpretez melodia lor preferată, dar știți că le place să mă dea în judecată”, a spus artistul înainte să cânte piesa Not Like Us.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară:

„Sincer, nu știu dacă mă număr printre cei care sunt împotriva lui Kendrick, dar cred că acesta este cel mai slab spectacol de la pauză pe care l-am văzut de ceva vreme.”

„Am crezut că The Weeknd a fost prost, dar Kendrick Lamar i-a luat locul! Cel mai prost show de la pauză!”

„Până acum, cea mai bună parte a spectacolului a fost Samuel L. Jackson”, au fost doar o parte din reacțiile fanilor, confrom

Taylor Swift, huiduită la scenă deschisă

Au fost și alte momente interesante la Super Bowl. . În momentul în care a apărut pe ecranul din arenă, oamenii au huiduit-o copios.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 — SportsCenter (@SportsCenter)