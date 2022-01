Show total în noaptea de Revelion. Cum au petrecut Cristiano Ronaldo, Neymar și Mbappe

Cei mai buni fotbaliști de pe planetă au planuri mari în 2022, iar de Anul Nou se bucură de ultimele zile de vacanță înainte de reluarea pregătirii și a meciurilor.

Dacă Cristiano Ronaldo și Kylian Mbappe au petrecut mai reținut de Revelion, Neymar a făcut show total deși este în cârje, iar postările sale au venit virale.

Neymar, show total în cârje în Noaptea de Revelion. Cum au petrecut Ronaldo și Mbappe

Brazilianul Neymar este cunoscut pentru , iar accidentarea gravă suferită la finalul lunii noiembrie în meciul cu Saint Etienne nu l-a oprit să se dezlănțuie în noaptea dintre ani.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Starul lui Paris Saint Germain nu a avut timp de mesaje lungi și le-a tranmis fanilor un simplu „Un An Nou fericit!” în Noaptea dintre Ani.

În ultimele zile din 2021, Neymar a organizat un turneu de poker la care a participat și el, fiind un jucător cunoscut, care a câștigat sume importante de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Cristiano Ronaldo, Revelion în familie cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo a petrecut de Anul Nou alături de Georgina Rodriguez și copiii săi, dar și împreună cu mama sa, pentru care a avut o urare specială.

„La mulți ani celei mai bune mame din lume, o luptătoare care m-a învățat mereu să nu renunț, cea mai bună bunică pe care copiii mei ar putea visa vreodată să o aibă… Te iubesc mult, mama mea!”, a scris starul portughez într-o postare pe Instagram.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Cristiano Ronaldo a avut un mesaj lung în Noaptea de Revelion și s-a limitat doar la un pahar de șampanie, ținând cont că peste două zile are meci în campionat cu Wolverhampton.

View this post on Instagram

„2021 se apropie de sfârșit și a fost departe de a fi un an ușor, în ciuda celor 47 de goluri marcate în toate competițiile. Două cluburi diferite și cinci antrenori diferiți. Un Campionat European cu Portugalia și o calificare la Mondiale rămasă în așteptare pentru 2022.

ADVERTISEMENT

La Juventus am fost mândru să câștig Cupa și Supercupa Italiei și să devin cel mai bun marcator din Serie A. Pentru Portugalia, faptul că am fost golgheterul EURO 2020 a fost de asemenea un punct important în acest an.

Și, desigur, întoarcerea mea Old Trafford va fi întotdeauna unul dintre cele mai emblematice momente din cariera mea. Dar nu sunt mulțumit de ceea ce realizăm la Manchester United. Niciunul dintre noi nu este fericit, sunt sigur de asta. Știm că trebuie să muncim mai mult, să jucăm mai bine și să livrăm mult mai mult decât livrăm acum.

ADVERTISEMENT

Haideți să facem din acest Revelion un moment de cotitură al sezonului! Să îmbrățisăm 2022 cu un spirit mai înalt și o mentalitate mai puternică. Haideți să ne ducem mai sus și mai departe, să ajungem la stele și să punem acest club exact acolo unde îi este locul! Alăturați-vă nouă, contăm pe voi toți! Un an nou fericit și ne vedem curând!”, a fost amplul discurs postat de starul lui United pe pagina sa de Instagram.

Kylian Mbappe, motivat la maxim în Noaptea dintre Ani

Atacantul francez va continua la Paris Saint-Germain și are planuri mari în continuare. Starul parizienilor s-a pozat alături de un tablou în care sărută Cupa Mondială cucerită cu naționala „Cocoșului Galic”.

View this post on Instagram

Kylan Mbape a avut un mesaj scurt și la obiect pentru fani: „Drumul spre 2022. Un an nou fericit tuturor! Vă doresc sănătate, fericire și succes!”.