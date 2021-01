Show-ul Puterea Dragostei, zguduit de un scandal monstru! Fost concurent, acuzat de țepe cu bilete la Untold

David Andrei, unul dintre foștii concurenți de la Puterea Dragostei, este acuzat că a vândut bilete false la unul dintre cele mai mari festivaluri de la noi. Tânărul a păcălit mai mulți oameni cu bilete ”bune” la Untold, scandalul ieșind la iveală abia acum.

Fostul participant al sezonului trei a negat vehement că s-a ocupat cu așa ceva și chiar a mărturisit într-un live că nu știe cine se folosește de numele și imaginea sa. În cele din urmă tânărul de 25 de ani, originar din Brașov, a fost prins în fapt chiar când îi dădea „explicații” unei persoane care căuta bilete.

Dansator de profesie, David Andrei păcălea oamenii spunându-le că vinde bilete pentru Untold, cerându-le acestora să-i transfere banii necesari achiziționării unui bilet într-un anumit cont. Concurentul de la Kanal D le trimitea bilete false pe mail și apoi nu le mai răspundea.

Fost concurent Puterea Dragostei, mare țepar cu bilete la festivalul Untold

Adevărul a ieșit la iveală după ce o pesoană și-a dat seama că numele și IBAN-ul contului în care erau trimiși banii îi aparțin chiar fostului concurent din casa Puterea Dragostei. Chiar și așa David Andrei nu a recunoscut absolut nimic.

„Aici era în faza de negare și apoi s-a gândit să o dea pe față, bineînțeles tot prin minciuni.🤦‍♀️ Doamne ferește de așa ceva…”, a scris pe Instagram persoana care și-a dat seama că fostul concurent de la Puterea Dragostei le dădea țeapă celor care voiau bilete la Untold.

„Pe bune?! Și m-ai mințit frumos în față direct pe live și în privat mi-ai cerut sfatul despre ce să scrii în postare anunțând că nu ești tu și când colo ce să văd / aud că ești chiar tu. Ne lăudăm că suntem persoane publice și păcălim lumea pe net cu niște bilete Untold?

Doamne ferește de așa ceva! Rușine să îți fie și sper să faci în așa fel și să înapoiezi toți banii pe care i-ai luat de la toată lumea”, este o altă postare care arată șiretlicul la care a apelat brașoveanul pentru a face rost de bani.

Fostul participant de la Kanal D ar fi cerut 600 de lei pentru un bilet pentru respectivul festival, solicitându-le țepuiților să aștepte o săptămână până să intre în posesia biletelor. Din păcate, tânărul a păcălit foarte mulți oameni, cerându-le acestora să depună plângere dacă își vor banii înapoi.

Reacțiile fanilor și comentariile internauților au fost unele dure, aceștia fiind uimiți de manipularea de care dă dovadă dansatorul chiar și în fața probelor de necontestat, cum ar fi numărul acestuia de telefon sau pagina personală de Instagram de pe care a vorbit cu cei pe care i-a păcălit.

„Ce jeg de om… și eu care credeam că a fost unul din cei mai serioși concurenți din casa Puterea Dragostei”, „Eu în credeam pe ăsta fricos. Îl credeam serios, chiar l-am votat să se întoarcă”, „Mâța blândă zgârie rău”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor.

„Nu mi-a cerut numele pentru transferul de bani, ci a insistat să îmi trimită bilete «bune». Evident că am refuzat și am cerut banii înapoi. Și cu atât am rămas”, a povestit o tânără experiență neplăcută prin care a trecut legat de biletele vândute de David Andrei de la Puterea Dragostei.