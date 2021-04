Show-ul Survivor România, criticat de foștii concurenți după eliminarea Anei Porgras: “Este un joc în care domină strategia”

Eliminarea Anei Porgras de la „Survivor România” a stârnit multe reacții în mediul online, iar susținătorii gimnastei și unii dintre foștii concurenți critică strategia adoptată în cadrul reality show-ului de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Printre concurenții de la Survivor care au reacționat nu se numără doar cei care au luptat în echipa roșie, ci și foștii Războinici, printre care se află Romina Geczi sau Lola Crudu, concurente în primul sezon. În timp ce fanii lui Jador au luat foc pe paginile de socializare, susținătorii Anei Porgras speră că sportiva va reveni la emisiune și chiar au demarat o petiție, sperând că lucrurile se vor rezolva.

Ana a fost nominalizată de Jador în Consiliu, duminică, însă Faimosul nu a crezut că votul său va decide soarta colegei lui. Concurenta nu a fost, însă, suficient de votată de către public, iar șocul a fost imens atunci când Daniel Pavel a dat verdictul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Foștii concurenți Survivor România îi iau apărarea Anei Porgras după eliminare. „Este un joc în care domină strategia”

Deși a recunoscut că ea și Ana Porgras nu se simpatizau foarte mult, Simona Hapciuc este de partea fostei gimnaste și susține că eliminarea ei nu a fost deloc decizia corectă. Vedeta i-a îndemnat pe fani să semneze petiția pentru revenirea Anei în concurs, deși nu se știe dacă va fi luată în considerare.

„Deși nu am nicio simpatie aparte pentru Ana Porgras și a fost una dintre persoanele care m-au votat să ies afară, atunci când am ieșit din competiția Survivor, (…) consider că a fost cea mai bună de la Survivor și că nu ar fi meritat să plece, chiar dacă mie, personal, nu-mi place de ea.

ADVERTISEMENT

În online s-a demarat o petiție care cere reîntoarcerea ei la Survivor. Sinceră să fiu, mie îmi este puțin indiferent dacă Ana se întoarce sau nu. Vă las link-ul petiției în următorul story și, dacă sunteți fanii Anei și considerați că ar trebui să se întoarcă la Survivor – cum, de altfel, și eu consider că locul ei este acolo – vă invit să semnați petiția respectivă (…). Pe mine nu mă deranjează dacă se întoarce sau nu la Survivor.

Dar, dacă vreți ca lucrurile să fie corecte, ca acest concurs să fie corect, atunci da, Ana ar merita să se întoarcă în competiție”, a transmis Simona Hapciuc pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și Majda, fostă concurentă în echipa Faimoșilor, și-a exprimat părerea de rău cu privire la eliminarea Anei Porgras de la Survivor România. Actrița a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, iar fanii au fost curioși în legătură cu acest subiect.

„Mi-a părut foarte rău! Ana este foarte bună! Toți sunt buni! Ăsta este jocul, din păcate, rând pe rând se pleacă (…) Mi-a părut foarte rău! Sunt mândră de ea, a liptat până la capăt! Este o campioană”, a fost răspunsul Majdei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă a caracterizat-o pe Ana Porgras drept o „luptătoare”, cu un parcurs admirabil de-a lungul competiției. “O luptătoare, eu sunt foarte mândră de ea pe tot parcursul ei. Este Ana campioana, exact cum i-am spus, și a luptat până la capăt. Cu siguranță o să fie bine, a dovedit foarte multe. ”, a mai spus Majda.

„În viață trebuie să te resemnezi cu nedreptățile”

Romina Geczi, fosta concurentă din echipa albastră, a avut aceeași soartă în concurs, după ce a fost nominalizată pentru eliminare și voturile publicului nu au fost suficiente pentru ca ea să poată continua lupta pentru supraviețuire.

ADVERTISEMENT

„Ana era cea mai bună fată de la Survivor, am rămas șocată că a ieșit. La fel ca și mine, niic Ana nu a fost votată de public… În viață trebuie să te resemnezi cu nedreptățile”, a scris Romina Geczi, fosta Războinică.

Fanii competiției de la Kanal D au luat foc și după plecarea Rominei, considerând că a fost votată pe nedrept. La momentul respectiv, și Andreea Antonescu era propusă pentru eliminare, însă a avut mai multe voturi din partea publicului, astfel că fanii au răbufnit și au acuzat producția emisiunii pentru modul în care se fac eliminările.

ADVERTISEMENT

Asiana Peng, fosta Faimoasă care a participat la primul sezon al celui mai dur reality show, a comentat plecarea Anei, cu care este în relații foarte bune. Fosta concurentă susține faptul că la „Survivor România” predomină strategia, concurenții buni ajungând să părăsească competiția, așa cum i s-a întâmplat și ei.

„Inițial, după ce am plecat eu de acolo, am spus că nu o să mă uit la următorul sezon, până să vorbesc cu ea și să aflu că va participa. Datorită ei am retrăit amalgamul de emoții și pentru asta îi mulțumesc public!

Încă nu pot accepta ideea că ea nu mai este în competiție. Îmi pare extrem de rău, mă oftic că a pățit același lucru pe care l-am întâmpinat și eu. Nu merita să părăsească competiția atât de devreme… Survivor este un joc în care domină strategia!”, a scris Asiana Peng, pe Instagram.

„Ce părere am despre eliminarea Anei? Nu sunt mulțumită că a plecat Ana. Am crezut că o să mă bucur, dar nu mă bucur că a plecat ea. A fost o Faimoasă și a fost foarte bună”, a transmis și Giorgiana Lupu.

Lola Crudu, despre eliminarea Anei Porgras: „Mișcarea a fost prost gândită”

Lola Crudu a participat în 2020 la primul sezon „Survivor România” și a ajuns în finală. Deși a făcut parte din echipa albastră, o susține pe Ana Porgras și i-a ținut partea după eliminare. Sportiva a precizat că Faimoșii ar fi trebuit să voteze în funcție de criteriile sportive și nu de simpatiile dintre concurenți.

Motivul pentru care Jador a nominalizat-o pe Ana a fost faptul că nu i-a putut nominaliza pe cei cu care se înțelegea mai bine, cum ar fi Culiță Sterp sau Cătălin Moroșanu, astfel că Lola afirmă că strategia nu a fost deloc pusă la punct.

„De obicei nu comentez ceea ce se întâmplă la Survivor, dar aseară am rămas surprinsă. Nu știu dacă ați văzut, dacă nu ați văzut vă zic eu. Jador a votat-o pe Ana și Ana, din păcate, a părăsit competiția. Chiar aseară mă uitam la ea la ștafetă și îmi ziceam: mamă ce mi-ar plăcea să concurez cu ea. În ultimul timp chiar a adus foarte multe puncte și e o fată puternică.

Eu cel puțin o vedeam în finală. Din păcate, mișcarea a fost prost gândită. Aici s-a văzut că s-a votat nu neapărat strategic, ci pe simpatii, adică nu îl votez pe ăla că îmi e prieten. Îmi pare foarte rău pentru Ana, eu o vedeam în finală. Acum și voi susțineți jucătorii, votați pe cel care aduce puncte”, a declarat Lola pe Instagram.