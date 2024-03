Showbiz-ul stă pe un butoi de pulbere! Mario Joy, război total cu fostul impresar al său și al Otiliei Bilionera

În exclusivitate pentru FANATIK, Mario Joy a vorbit despre războiul pe care, de patru ani deja, îl duce cu fostul său impresar. Și, spune el, sunt deschise mai multe procese cu el în postura de reclamant și speră că, într-un final, magistrații îi vor oferi sentințele pe care și le dorește.

Mario Joy, război cu impresarul pe care l-a împărțit cu Otilia Bilionera

Timp de doi ani, O prin sălile de judecată cu fostul ei impresar. Dacă la început, așa cum spunea ea pentru FANATIK, reclama sute de mii de euro, într-un final a preferat să pună capăt războiului printr-un contract. Mai exact, artista a renunțat la pretențiile față de impresar.

ADVERTISEMENT

”Decid de comun acord ca reclamantei i se cuvine suma de 264022,42 lei in cuantum brut din suma raportata, suma care urmeaza a fi platita reclamantei direct de către societatea, după ce va fi efectuat reţinerea la sursă și plata către stat a impozitului pe venitul din proprietate intelectuală și respectiv a contribuţiei sociale de asigurări de sănătate aferente anului 2023”, e o parte din înțelegerea dintre artistă și impresar, banii urmând să îi fie plătiți de o casă de discuri.

Cu toate acestea, Mario Joy nu este la fel de doritor să facă pace. El vrea mult mai mulți bani și, chiar dacă este dezamăgit de gestul Otiliei, este decis să ducă lupta din Tribunale până la capăt. Între timp însă, așa cum ne-a dezvăluit chiar el, își dorește să facă un copil. Decizia de a mări familia pe care o are alături de Mădălina vine după ce, cu ceva timp în urmă, a avut o serie de probleme medicale cât se poate de serioase.

ADVERTISEMENT

Mario Joy, procese fără număr cu fostul impresar

Mario, cum mai stai cu procesele? Câte mai ai?

– … Ca reclamant. După cum bine știi, fostul meu manager are o datorie față de mine și încă nu și-a onorat-o.

Există cale de împăcare?

– Au trecut patru ani de când s-a întâmplat totul…

Păi Otilia Bilionera a făcut un contract prin care s-a împăcat cu impresarul vostru… Tu de ce nu?

ADVERTISEMENT

– Otilia… Are parcursul ei. Nu știu ce a rezolvat ea. Eu am parcursul meu. Eu pot să spun doar că nu m-am înțeles cu el. Au trecut patru ani și nu mi-a dat un telefon, Ultima noastră discuție a fost că mă sună. Au trecut patru ani și tot nu m-a sunat. Zicea că mă sună și rezolvăm totul. Poate nu mai are credit, dar bine că nu mi-am ținut respirația (râde, n.red.).

Artistul vrea un nou hit de calibrul California

Ce mai e nou în viața ta, muzical vorbind?

– Lucrez la piese noi. Lucrez foarte mult la studio. Nu fac piese doar pentru mine, fac și pentru alții. Dar, oricum, anul acesta mi-am propus să fac foarte multe piese. Așa e trendul… Dacă nu lansezi foarte mult… Plus că e ca un exercițiu. Cu cât faci mai multe piese, cu atât mai mult s-ar putea să iasă ceva bun.

ADVERTISEMENT

Repetăm un hit gen California?

– Doamne-ajută! Chiar mi-aș dori. Eu mai am și alte piese, totuși. Lumea începe să mă și descopere. Dar, totuși, California este cel mai mare hit al meu, e normal ca toată lumea să vorbească despre el. Când se va întâmpla, e bine primit.

Va juca, de data aceasta, și soția în următorul videoclip?

– Noi am mai avut discuții, dar… I-am cerut să apară într-un videoclip, dar niciodată . Mi-a spus că nu a fost momentul, că trebuie să fie un moment în care să facă asta…

Soția lui Mario Joy; Mădălina: Nu am fost eu pregătită să apar. Momentan nu sunt… Mie îmi place să fiu mai discretă. El trebuie să fie în centrul atenției, nu eu.

Mario Joy: Am agățat în cui armele și… aia e.

”Am învățat că mereu trebuie să ai grijă de tine”

Planuri de a mări familia?

– În curând, sper eu. Dar e în curând. Noi ne dorim mult și o să se întâmple când vrea Dumnezeu.

Ai trecut pe lângă niște momente critice. Cum ești acum?

– Acum sunt bine, din fericire. Am învățat că mereu trebuie să ai grijă de tine. Și, recunosc, mai greșesc și eu. Mai și mănânc prostii. Fac și eu ca toți, după ce a trecut problema zic că nu am avut nimic.

Doar că, acum, trebuie să am mai multă grijă cu sănătatea pentru că la mine chiar nu e de joacă. Anii trec, am o anumită vârstă. Doar că mie îmi plac dulciurile, sunt plăcerea mea vinovată. Dulcele, shoarma, grătarele, micii… Sunt înnebunit. Soția mă mai ceartă, îmi zice să am grijă, eu sunt cuminte o perioadă…