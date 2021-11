Shuai Peng a rupt tăcerea! L-a contactat pe președintele CIO: “Vrea să-i fie respectată intimitatea”

Shuai Peng fusese dată dispărută imediat după izbucnirea .

Ea l-a contactat pe germanul Thomas Bach, printr-un apel video, pentru a-l asigura că se află într-un loc sigur și este sănătoasă.

Shuai Peng forțată să devină amanta unui vicepremier cu 40 de ani mai în vârstă

Fost lider mondial la proba de dublu, Shuai Peng dispăruse din spațiul public pe 2 noiembrie, după unele declarații incendiare, postate pe o rețea de socializare.

Conform acelui anunț, Shuai Peng ar fi fost agresată de un important politician chinez, Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani, care a violat-o și apoi a obligat-o să îi devină amantă.

Declarațiile respective au fost șterse la scurt timp după postarea lor. Tot de atunci, Shuai Peng nu a mai putut fi contactată. Ea nu a răspuns nici la apelurile jurnaliștilor de la Washington Post, care doreau mai multe amănunte în legătură cu acest scandal.

Situația dispariției lui Shuai Peng a creat o adevărată isterie în mediul online. O serie de mari jucători de tenis, printre care Naomi Osaka sau , au luat atitudine.

La conferința video care a avut loc ieri, pe lângă Thomas Bach și Shuai Peng, au mai participat Emma Terho, președintele Comisiei Sportivilor din CIO și chinezoaica Lingwei Li, membru al CIO.

Shuai Peng vrea să îi fie respectată intimitatea

Comitetul Olimpic Internațional a oferit informații cu privire la dialogul pe care Bach l-a avut cu Shuai Peng. Apelul video a durat 30 de minute, iar la începutul acestuia jucătoarea de tenis le-a mulțumit oficialilor pentru grija pe care i-o poartă.

Shuai Peng a spus că ”este bine, sănătoasă și se află la locuința ei din Beijing, dar că dorește ca intimitatea să îi fie respectată în acest moment”.

CIO a mai precizat că, în urma discuției cu Shuai Peng, a reieșit că aceasta ”nu va abandona tenisul, dar în acest moment dorește să își petreacă timpul cu prietenii și cu familia”.

Shuai Peng a mai trimis un , considerat dubios, către șefii WTA, acum câteva zile.

Shuai Peng a fost pe primul loc WTA la dublu în februarie 2014 (într-o perioadă în care juca alături de Hsieh Su-wei din Taipei) și pe 14 la simplu, în august 2011.

Are două titluri de Mare Șlem cucerite la dublu (în 2013 la Wimbledon și în 2014 la French Open), ambele alături de Hsieh Su-wei, plus o finală la Australian Open (cu Andrea Hlavackova din Cehia) și o semifinală la US Open (cu Sania Mirza), ambele în 2017.

Cea mai bună performanță la simplu este semifinala din 2014, la US Open, când a abandonat în meciul cu daneza Caroline Wozniacki, la 7-6 (1), 4-3 pentru jucătoarea europeană.