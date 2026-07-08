Și-a anunțat demisia după eliminarea cu scandal de la CM 2026: ”A decis să închidă capitolul după aproape 9 ani”

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Prezența la CM 2026 nu este de ajuns și asta se vede din faptul că numeroși selecționeri au demisionat sau au fost îndepărtați din funcție. Ultimul pe listă este antrenorul unei reprezentative eliminate în faza 16-imilor de finală.

Încă o demisie după eliminarea de la CM 2026

La cinci zile după , Zlatko Dalic (59 de ani) a hotărât să demisioneze de la conducerea echipei naționale a Croației. Mandatul său a început în octombrie 2017 și a durat aproximativ nouă ani.

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”O sosire modestă. O călătorie de neuitat. Un rămas-bun mândru. După aproape nouă ani, antrenorul principal Zlatko Dalic a decis să închidă capitolul său incredibil de reușit cu Croația. Vă mulțumim pentru tot – victoriile, realizările, calificările, medaliile, unitatea, respectul și devotamentul dumneavoastră neclintit de a lupta pentru Croația, atât pe teren, cât și în afara lui.

Rezultatele vorbesc de la sine despre virtuțile dumneavoastră ca antrenor. Respectul pe care l-ați câștigat de la jucători, staff și adversari spune multe despre omul care sunteți”, este mesajul postat de Federația Croată de Fotbal, pe rețelele de socializare.

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A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell. Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with . 🥈🥉🥈 Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… — HNS (@HNS_CFF)

Mesaj de adio emoționant

Zlatko Dalic și-a luat rămas bun de la echipa națională a Croației cu un mesaj plin de emoție. El a recunoscut că susținerea pe care a simțit-o după eliminarea de la Cupa Mondială 2026 l-a făcut să se gândească serios dacă să plece sau nu, însă consideră că este momentul potrivit.

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”Întotdeauna am spus că nu există onoare mai mare decât să conduc echipa națională și că nu pot avea o meserie mai importantă, mai responsabilă și mai frumoasă decât aceasta. Când am preluat echipa națională, am crezut în calitatea jucătorilor și în mine, dar nu am îndrăznit niciodată să visez că vom realiza tot ce am realizat în acești aproape nouă ani.

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Nu pot descrie cât de mândru sunt de fiecare victorie, de realizările în competițiile majore, de cele trei medalii, de marile nopți ale fotbalului croat, cum ar fi cea în care am învins Anglia sau Brazilia la Campionatele Mondiale, dar mai ales de unitatea pe care am realizat-o în cadrul echipei și cu poporul croat.

Sprijinul pe care l-am primit în ultimele zile m-a încurajat să-mi reconsider decizia de a pleca, dar… este timpul. Deși încă am ambiția și dorința de a obține noi succese cu Croația, simt că acesta este momentul potrivit pentru a încheia această eră incredibilă.

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Plec cu inima plină și mândru că am contribuit la cele mai mari succese ale fotbalului croat din istorie și îi urez succesorului meu, echipei naționale a Croației și fotbalului croat multe noi succese în care cred profund”, a declarat Dalic.

💬 Zlatko Dalić | "Izbornička uloga zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije, i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo… — HNS (@HNS_CFF)

Performanțele lui Zlatko Dalic la naționala Croației

Sub conducerea lui Zlatko Dalic, Generația de Aur a Croației a fost vicecampioană la Mondialul din 2018 din Rusia și a terminat pe locul trei la ediția din 2022, din Qatar. De asemenea, croații au fost vicecampioni în Liga Națiunilor din 2023.

Înainte de a prelua reprezentativa Croației, Dalic a pregătit formațiile Varteks Varazdin, Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Al-Faisaly, Al-Hilal și Al-Ain.

Cine e favorit să-l înlocuiască pe Dalic

Presa din Croația a dezvăluit faptul că Zlatko Dalic, care ar avea câteva oferte tentante din zona Golfului, i-ar fi informat pe conducătorii federației încă dinainte de startul Cupei Mondiale că nu va mai continua la cârma naționalei, indiferent de rezultatul obținut.

În aceste condiții s-au început căutările pentru un înlocuitor, iar cei doi tehnicieni luați în calcul au fost Slaven Bilic și Ivica Olic. Se pare că , cel care a mai pregătit prima reprezentativă în perioada 2006-2012.