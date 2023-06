Și-a anunțat plecarea după UTA – Gloria Buzău 5-1: ”N-am reușit să discut cu nimeni de prelungire”

Formația din Crâng a fost , scor 1-5, în manșa retur a barajului de promovare/menținere în SuperLiga, după ce în tur jocul se terminase la egalitate, 0-0.

Pleacă Adrian Mihalcea după ce a ratat promovarea cu Gloria Buzău?

La finalul partidei de la Arad, care a consemnat faptul că Gloria Buzău va evolua și în sezonul viitor în eșalonul secund, antrenor Adrian Mihalcea nu a exclus posibilitatea să plece, mai ales că înțelegerea i-a ajuns la final.

”Anul viitor, Goria Buzău își dorește promovarea, așa a fost planul pe trei ani. Eu îmi termin contractul în momentul de față. Cu o eventuală promovare mi s-a fi prelungit contractul automat, aveam clauză.

N-am reușit să discut cu nimeni de prelungire, nu m-a interesat. M-am gândit doar la baraj. Cu problemele avute, atât am reușit. Important e ca ei să meargă mai departe. Sunt câțiva copii care au un viitor important”, a declarat Mihalcea.

Mihalcea, explicații pentru eșecul usturător

Tehnicianul Gloriei Buzău a recunoscut cu fair-play că UTA Arad a fost echipa mai bună și a meritat să-și păstreze locul în SuperLiga și a ținut să precizeze că își dorește ca echipele cu suporteri să nu mai ajungă în astfel de situații.

”Acest baraj a arătat puterea unui lot de SuperLiga. Până aici am putut, ne-am bătut, asta este. Se putea termina și mai grav, dar chiar nu mai conta pe final. Am avut un lot destul de subțire. Au jucat aceiași jucători tot sezonul. Azi am încercat cu Gaitan și Vîrtej, veniți după accidentări.

Aveam plumb în picioare, poate a lucrat și subconștientul. Felicit echipa gazdă, jos pălăria. Mi-ar plăcea ca în viitor să nu mai ajungă în astfel de poziții echipele cu suporteri. Îi felicit și pe Dinamo, pe Ovidiu Burcă. Ei au reușit, noi nu.

Mi-ar plăcea ca jucătorii mei să fi învățat ceva după această experiență. E pentru prima dată în istorie când ei participă la baraj. În prima manșă am jucat de la egal la egal”, a mai spus Adrian Mihalcea.

De partea cealaltă, tehnicianul Mircea și a anunțat schimbări importante la nivelul lotului pentru a ridica ștacheta.