Și-a anunțat retragerea după barajul Farul – Chindia și a surprins pe toată lumea: „A fost mai important decât titlul cu Astra”

Deși a avut un parcurs teribil în play-off-ul diviziei secunde, Chindia a fost extrem de aproape de promovarea în SuperLiga. După 3-3 la Târgoviște în prima manșă a barajului cu Farul, dâmbovițenii au remizat cu echipa antrenată de Flavius Stoican și la Ovidiu, 1-1, iar totul s-a decis la loviturile de departajare, unde „marinarii” s-au impus cu 4-2. Antrenorul Nicolae Croitoru și atacantul Daniel Florea (38 de ani) au reacționat la final.

Daniel Florea se retrage după ce a ratat promovarea în SuperLiga alături de Chindia

Chindia a deschis scorul în minutul 8 al meciului cu Farul, prin „veteranul” Daniel Florea, și a condus la pauză, însă gazdele au reușit să egaleze în partea secundă prin Eduard Radaslavescu, iar scorul s-a menținut până la finalul celor 120 de minute. La loviturile de departajare, singurele ratări au venit din partea dâmbovițenilor, șuturile trimise de Andrei Pandele și Iulian Roșu trecând peste poartă. La final, Daniel Florea a vorbit despre meciul de la Ovidiu, iar atacantul de 38 de ani a confirmat că partida cu Farul a fost ultima din cariera sa.

„Înfrângerile din play-off au survenit în urma faptului că noi știam că o să jucăm barajul. Am sacrificat niște puncte care nu mai contau, pentru că șanse la promovarea directă nu mai existau. Astăzi a fost ultimul meci din cariera mea. Nu sunt supărat, consider că am făcut tot ce a depins de mine. Din momentul în care am fost înlocuit, nu a mai depins de mine și asta e.

A rămas în prima ligă o echipă care m-a lansat în fotbalul mare, în Liga 1. Cel mai fericit moment al carierei mele a fost când am promovat cu Chindia în prima ligă (n.r. în 2019). E peste titlul cu Astra. Atunci când faci lucruri într-un loc unde pui suflet, unde ai familia și pe toți cei care te iubesc, cântărește mai mult factorul spiritual decât o medalie”, a declarat Florea, conform , după ce . Născut chiar la Târgoviște, Florea a îmbrăcat tricoul Chindiei în două perioade, 2018-2022 și 2024-2026. Acesta a fost golgheterul echipei în sezonul recent încheiat, cu 12 reușite.

Ce a declarat antrenorul Chindiei după barajul pierdut contra Farului

Antrenorul Chindiei, Nicolae Croitoru, a tras la rândul său concluziile după ce dâmbovițenii au cedat contra Farului la loviturile de departajare. „Am fost încrezător, jucătorii au fost încrezători. I-am văzut la antrenamente toată săptămâna. Anticipam că o să facem un joc bun. Din păcate, pentru mine e a doua oară când pierd un baraj de promovare la loviturile de departajare. Farul, ați văzut și dumneavoastră, e o echipă care nu merita să joace acest meci de baraj, la cum arată lotul. Din păcate, nu a fost de partea noastră norocul.

Noi tot am exersat săptămâna asta (n.r. penalty-urile). Pandele a executat foarte bine săptămâna asta, erau doi dintre executanții buni. Probabil, tinerețea a contat la el. Acest baraj a demonstrat că putem mai mult. Sperăm să tragem concluziile potrivite pentru ca anul viitor să fie încheiat cu succes, adică promovarea în SuperLiga. (n.r. despre viitorul său la echipă) Înțelegerea a fost pentru perioada asta, am acceptat. Știam că nu o să fie ușor, dar sunt mândru de ce au făcut băieții în perioada asta”, a spus Nicolae Croitoru. Componența sezonului următor din Superliga se va stabili luni seară, după returul barajului dintre FC Voluntari și Hermannstadt. În prima manșă, .