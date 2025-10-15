Și-a anunțat revenirea la FCSB! Vești bune pentru suporterii roș-albaștri: „Voi fi mai puternic”

FCSB a suferit în acest start de sezon la capitolul defensivei. Dacă în sezonul trecut roș-albaștri erau cunoscuți pentru faptul că nu primesc ușor gol, această situație s-a schimbat în stagiunea actuală. Campioana are mai mulți fundași accidentați, după Joyskim Dawa și Mihai Popescu fiind indisponibil după meciul cu Austria.

Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea la FCSB

. După o perioadă lungă de accidentare, fundașul camerunez e optimist că va reveni la FCSB după vacanța de iarnă. Fotbalistul simte că va fi mai puternic după ce a fost indisponibil și susține că operația la ligamente face deja parte din el.

„A fost dificil la început. Cei din staff-ul naţionalei a crezut că este o accidentare uşoară. Nu s-a crezut că ar fi probleme la ligamente. Am fost în Belgia să mă operez. Am acceptat accidentarea, chiar dacă nu este uşor. Am zis că este parte din cariera mea. Dacă nu accepţi nu va fi bine.

Cred că voi reveni după vacanţa de iarnă, 100% în cantonamentul de iarnă, dar cred că voi reveni mai puternic. Voi reveni în cel mai scurt timp. Fiţi pregătiţi să mă revedeţi pe teren”, a declarat Joyskim Dawa, conform Sports Content EAD

Ce spune Mihai Stoica despre situația lui Dawa

În cadrul „MM la FANATIK”, , însă FCSB nu își va asuma acest risc. Este posibil ca terenurile să fie proaste și în decembrie, iar fundașul să fie menajat.

„Dawa, în mod normal, ar trebui să poată juca la mijloc-sfârșit de noiembrie, el fiind doar pe lista de la UEFA. (n.r. dacă va reveni la sfârșitul lui noiembrie, nu e un risc să joace în decembrie?) E un risc dacă sunt terenurile proaste.

Dacă terenurile sunt bune, nu e niciun risc. Dacă sunt proaste, nu va juca, nu riscăm. Exact asta am discutat cu ai mei. Nu are niciun sens să joace în decembrie, dacă terenurile sunt proaste”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

Ce accidentare a suferit Joyskim Dawa

Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă pe 19 martie, în timpul partidei dintre naționala Camerunului și selecționata Eswatini, disputată în preliminariile Cupei Mondiale și încheiată la egalitate, 0-0.

Fundașul FCSB-ului a fost introdus pe teren la pauză și a terminat meciul, însă ulterior s-a descoperit că a suferit o leziune serioasă. După revenirea la București, investigațiile medicale au confirmat un diagnostic dur: ruptură de ligamente încrucișate și ruptură a ligamentului colateral.

Joyskim Dawa, fotbalist de bază pentru FCSB

FCSB reprezintă, fără îndoială, cel mai important capitol din cariera lui Joyskim Dawa. Fundașul camerunez a adunat 133 de apariții în tricoul „roș-albaștrilor”, în toate competițiile, remarcându-se și prin apetitul ofensiv – 12 goluri înscrise și două pase decisive.

Singurele trofee din palmaresul lui Joyskim Dawa au fost obținute alături de FCSB: două titluri de campion al României și o Supercupă. Ori de câte ori a fost apt de joc, fundașul camerunez a fost o prezență constantă în primul „11”, acumulând peste 10.000 de minute în tricoul echipei bucureștene.