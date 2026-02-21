Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum și-a primit verdictul! Ce pățește Jutta Leerdam, iubita lui Jake Paul, după incidentul de la Milano Cortina

ADVERTISEMENT

Jutta Leerdam a câștigat proba de patinaj viteză 1000 de metri de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, însă la finalul cursei a fost în centrul unei controverse. Sportiva olandeză și-a desfăcut costumul de la sponsorul principal al echipei olandeze, sub care avea o bustieră de la propriul sponsor.

Fază controversată la Jocurile Olimpice de iarnă cu iubita lui Jake Paul în prim-plan

Jutta Leerdam este cunoscută pentru relația cu celebrul influencer Jake Paul, însă rezultatele sale sportive îi aduc, de asemenea, un număr uriaș de urmăritori pe rețelele de socializare. Datorită acestor lucruri, sportiva ce provine din Olanda este extrem de populară, iar fiecare mic gest al său poate fi interpretat ca o mișcare de marketing.

Jutta Leerdam a obținut aurul la proba de patinaj viteză 1.000 de metri și argintul la cea de 500 de metri. După ce a câștigat aurul, Jutta a fost cuprinsă de emoții și și-a desfăcut fermoarul de la costum, în timp ce plângea.

Astfel, ea a creat un val de reacții, deoarece și-a dat la o parte costumul echipei Olandei, lăsând să se vadă o bustieră albă, inscripționată cu logo-ul brandului cu care are contract personal.

Verdictul incidentului controversat al Juttei Leerdam. Ce se întâmplă după ce și-a arătat bustiera la finalul cursei

Oficialii Comitetului Internațional Olimpic au decis că Jutta Leerdam nu a încălcat cu nimic regulile privind marketingul neautorizat, deși și-a arătat bustiera sponsorului său la finalul cursei. Gestul nu a fost făcut într-un mod ostentativ, mai mult decât atât, Directorul Executiv al CIO l-a văzut ca pe un lucru normal:

„Nu sunt expertă în patinaj viteză. Dar înțeleg că deschiderea costumului după o cursă este normală pentru patinatorii de viteză, deoarece costumul este foarte strâns. Este o practică obișnuită și nu un caz de ambush marketing” a spus Anne-Sophie Voumard, Director Executiv CIO TMS, conform