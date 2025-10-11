Și-a calificat naționala la Cupa Mondială și a anunțat că se retrage. “Nu sunt Cristiano Ronaldo!”

Riyad Mahrez, în prezent la Al Ahli din Arabia Saudită (campioana Asiei) și fost jucător de la Leicester și Manchester City, a dezvăluit că își va încheia cariera la echipa națională a Algeriei după Cupa Mondială din 2026.

Algerianul Mahrez a anunțat că renunță la națională după Cupa Mondială

El a marcat un gol și a oferit două pase de gol în victoria Algeriei cu 3-0 în fața Somaliei în Grupa G. Acest rezultat a oferit Algeriei calificarea

Mahrez, în vârstă de 34 de ani, care a câștigat Balonul de Aur al Africii în 2016. “Va fi ultima mea Cupă Mondială. Nu sunt Cristiano Ronaldo”, a declarat legenda fotbalului african, pentru presa algeriană.

“Până la sfârșit, voi da totul pentru a reprezenta Algeria în cel mai bun mod posibil”, a mai spus stângaciul, care are 33 de goluri în 106 apariții pentru echipa sa națională. “Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie. Sunt fericit că am ajutat cu pasele mele decisive, dar cel mai important lucru este că ne-am calificat la Cupa Mondială”, a încheiat acesta.

Algeria merge la al cincilea turneu final

Turneul final de la anul va fi a cincea Cupă Mondială a Algeriei, după cele din 1982, 1986, 2010 și 2014. Cea mai bună performanță a algerienilor a fost în Brazilia 2014, când au ajuns în 16-imile de finală și au pierdut în prelungiri în fața Germaniei.

Mahrez a câștigat Cupa Africii pe Națiuni cu Algeria în 2019. La Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola, el a cucerit Liga Campionilor, de patru ori Premier League, de două ori Cupa Angliei și de trei ori Cupa Ligii Angliei.

, Mahrez a fost unul dintre protagoniștii uneia dintre cele mai mari surprise din fotbalul britanic: câștigarea Premier League cu Leicester în 2015-16.

Mahrez putea juca și pentru Franța și pentru Maroc

Mahrez este născut în Franța și înainte de a ajunge în Premier League a evoluat pentru Le Havre. El a fost curtat de Federația Franceză în perioada junioratului, dar a preferat să evolueze pentru Algeria, țara tatălui său. Ar fi putut să o facă și pentru Maroc, de unde provine mama sa.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.