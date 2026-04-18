Și-a calificat naționala la două Campionate Mondiale consecutive, dar a fost demis cu două luni înaintea turneului final: „Ăsta este fotbalul”

Ciprian Păvăleanu
18.04.2026 | 08:45
Selecționerul Arabiei Saudite a fost demis. Foto: Hepta.ro
Herve Renard (57 de ani), selecționerul ce a condus Arabia Saudită la Campionatul Mondial din Qatar, din 2022, a calificat naționala la un nou turneu final, însă nu va mai merge cu echipa în Statele Unite ale Americii, întrucât a fost demis de federația naționalei din Golful Persic.

Selecționerul Arabiei Saudite, OUT de la națională înaintea Campionatului Mondial

Arabia Saudită și-a câștigat locul la Campionatul Mondial din 2026 alături de Herve Renard, însă francezul nu va fi pe banca echipei la meciurile de pe continentul american. În ciuda faptului că la ultima ediție a Campionatului Mondial a făcut o figură frumoasă, administrându-i singura înfrângere din parcursul campioanei mondiale, Argentina, el a fost demis cu două luni înaintea turneului final.

El a participat la ultimele două Campionate Mondiale, cu Maroc în 2018 și cu Arabia Saudită în 2022, însă la ediția din acest an va fi absent. Decizia nu pare corectă la prima vedere, însă francezul s-a resemnat cu ideea: „Acesta e fotbalul… Arabia Saudită s-a calificat la Cupa Mondială de şapte ori, inclusiv de două ori cu mine. Şi există un singur antrenor care a fost şi în calificări şi la Cupa Mondială, iar acela sunt eu, în 2022. Cel puţin va exista această mândrie“, a dezvăluit Herve Renard.

Conform celor de la aljazeera.com, cel care ar urma să-i ia locul este grecul Georgios Donis, care antrenează în prezent în campionatul Arabiei Saudite, la Al-Khaleej, echipă ce se află pe locul 11. De-a lungul carierei sale, el a mai antrenat echipe din Grecia, precum PAOK, AEK Atena, Panathinaikos, dar și din Cipru, precum APOEL. El antrenează în campionatul Arabiei Saudite din anul 2021 și a trecut pe rând pe la Al-Wehda, Al Fateh și Al-Khaleej.

Ghana și-a demis antrenorul, de asemenea! A adus un selecționer cu experiență la alte 8 naționale

Deși Otto Addo conducea naționala din 2024 și o calificase la turneul final, eșecurile din ultimele patru meciuri de pregătire i-au adus demiterea de la naționala Ghanei. În locul său a fost adus portughezul Carlos Queiroz și se așteaptă ca acesta să facă o figură frumoasă, având în vedere experiența sa.

În vârstă de 73 de ani, lusitanul și-a început cariera la naționala U20 a Portugaliei, iar în 1991 a făcut pasul la naționala mare. Carlos Queiroz este unul dintre cei mai experimentați selecționeri, conducând nu mai puțin de 8 naționale înaintea Ghanei: Portugalia, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Iran, Columbia, Egipt, Qatar și Oman. În ceea ce privește echipele de club, el a condus Sporting Lisabona, în perioada 1994-1996, și Real Madrid, între anii 2003 și 2004.

