Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți

Derrickson Quirós este un jucător din Costa Rica care s-a făcut remarcat datorită poveștii sale de dragoste. Tânărul sportiv și-a cerut iubita în căsătorie în public, doar că trei zile mai târziu lucrurile au luat o turnură neașteptată.

S-a logodit, însă la scurtă vreme a uimit cu declarația sa

Cererile în căsătorie sunt de cele mai multe ori virale, mai ales dacă sunt făcute în văzul tuturor. Probabil la acest aspect s-a gândit și fotbalistul celor de la Club Xelaju când , pe stadion, după o victorie importantă.

Jucătorul care evoluează în prima ligă din Guatemala, Derrickson Quirós, a ajuns în centrul atenției la jumătatea lunii februarie. Pe data de 15, atacantul și-a luat inima în dinți și a adresat marea întrebare către iubita sa, Wendy Nicole.

Tânăra este cunoscută în mediul online drept „La Tica Feliz”, potrivit . Ea a acceptat inelul de logodnă, în mijlocul aplauzelor și al zecilor de telefoane care au înregistrat momentul memorabil.

Cererea specială venită din partea lui Derrickson Quirós s-a petrecut după o victorie terminată cu scorul de 4-2 împotriva lui Deportivo Marquense. Evenimentul grandios a avut loc pe stadionul Mario Camposeco din Quetzaltenango.

Din păcate, la scurtă vreme s-a întâmplat ceva complet neașteptat. Vestea uimitoare a venit chiar din partea jucătorului din Costa Rica.

¡Ya no hay boda, gente! 😭😭😭 Derrickson Quirós, jugador del Xelajú que le pidió matrimonio 💍 a su novia luego de la victoria de los superchivos 4-2 Marquense, anunció su separación tan solo 3 DÍAS después. 😥 El futbolista en redes sociales salió a dar la versión este miércoles por la noche tras ciertas especulaciones. “Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez”, explicó Quirós en un mensaje publicado en una historia de Instagram. *video de su propuesta

Anunțul făcut de fotbalist, în online

Activ pe o rețea de socializare, Derrickson Quirós a anunțat că logodna s-a încheiat. a uimit cu declarația sa, cu toate că nu a oferit amănunte despre motivele pentru care s-a ajuns la despărțire atât de repede.

„Da, este adevărat că relația mea (logodna) s-a încheiat. A fost o situație personală dificilă, ca orice despărțire, dar prefer să o gestionez cu respect și maturitate…

Acum mă concentrez pe cariera mea, pe echipa mea și pe continuarea dezvoltării ca persoană”, a scris fotbalistul, la secțiunea Stories de pe Instagram, pe data de 18 februarie 2026, mai arată sursa menționată.

Sportivul nu a venit cu reproșuri la adresa fostei partenerei de viață. În schimb, Derrickson Quirós le-a solicitat celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare respect și intimitate. Fosta iubită a reacționat la rândul său.

Tânăra a decis să transmită un mesaj criptic, fără să dea informații din viața personală. „În cele din urmă, nu va exista niciodată un răspuns mai bun decât tăcerea”, a spus Wendy Nicole, în mediul virtual.

Mai mult decât atât, a luat o decizie radicală după despărțirea care a șocat o lume întreagă. A șters toate imaginile pe care le avea cu fotbalistul cu care a format un cuplu. De asemenea, și-a setat profilul privat și a limitat accesul la postările sale.