Și-a cerut iubita în căsătorie într-o destinație de vacanță exotică, iar acum s-a aflat data nunții. Când se însoară fotbalistul de la FCSB

Ștefan Târnovanu și logodnica sa, Loredana Țurcanu, au stabilit ziua în care își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Orașul în care va avea loc ceremonia.
Alexa Serdan
14.05.2026 | 14:15
Loredana Țurcanu și Ștefan Târnovanu se căsătoresc. Sursa foto: Instagram.com
La mai bine de 2 ani de când a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe superbe, Ștefan Târnovanu face pasul cel mare. Portarul lui FCSB și al echipei naționale a României a ales data nunții cu iubita sa, o frumoasă șatenă cu care are o relație de multă vreme.

Ziua în care Ștefan Târnovanu se însoară cu Loredana

Are mai multe motive de bucurie, după ce a revenit în poarta formației cu care are contract după accidentarea lui Matei Popa. În ultima perioadă se vehicula că pleacă de la FCSB, însă Ștefan Târnovanu (26 ani) nu mai trebuie să-și facă griji din acest punct de vedere. Se poate concentra pe povestea de dragoste pe care o are cu o tânără superbă.

Jucătorul de fotbal și aleasa inimii sale, Loredana Țurcanu, se pregătesc să facă pasul cel mare. Sportivul a cerut-o de soție pe iubita sa în Zanzibar, la finalul lui decembrie 2023, iar acum este gata să facă nunta. Acesta a ales deja data evenimentului, precum și orașul unde se vor desfășura ceremonia și petrecerea.

Primele informații arată că cei doi au decis să-și unească destinele în localitatea de unde provin. Mai exact, invitații vor fi nevoiți să se deplaseze până în Iași, pe data de 7 iunie. Tinerii locuiesc în momentul de față în București, mutarea având loc în anul 2021, atunci când jucătorul a trecut la campioana en-titre.

Așadar, cuplul se află pe ultima sută de metri cu pregătirile. Ștefan Târnovanu și logodnica sa trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. S-au cunoscut în perioada în care portarul avea contract cu Politehnica, legătura amoroasă evoluând treptat. Primele întâlniri au avut loc la Iași. Nu este deloc de mirare că au decis să se căsătorească tot aici.

Ce studii are iubita lui Ștefan Târnovanu

Logodnica lui Ștefan Târnovanu este una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști. Loredana Țurcanu are o meserie în care a pus multă energie, fiind proprietara unui salon dedicat doamnelor și domnișoarelor. În incinta acestuia tânăra de 26 de ani oferă servicii de laminare și micropigmentare a sprâncenelor.

A făcut acest pas în business în urmă cu 5 ani. Ea este absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Conform informațiilor publice de pe profilul său profesional, șatena a lucrat o perioadă ca și recepționistă într-un barbershop din Capitală.

E discretă în ceea ce privește viața personală și amoroasă. Cu toate acestea, tânăra are imagini cu portarul lui FCSB în spațiul online. Adoră să călătorească, rețelele de socializare abundând de fotografii din diferite destinații de vacanță în care a ajuns.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
