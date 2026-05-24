Sport

Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. Ce a făcut, de fapt, cu banii fostul fotbalist 

Un fost sportiv de renume a irosit peste 20 de milioane de euro, dar spune că nu îi pare rău. Pe ce a dat, de fapt, veniturile acumulate de-a lungul anilor.
Alexa Serdan
24.05.2026 | 18:45
Sia cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro insa nu regreta deloc Ce a facut de fapt cu banii fostul fotbalist
El este fotbalistul care și-a pierdut averea de peste 20 de milioane de euro. Sursa foto: captură video YouTube
ADVERTISEMENT

În anii ’90 era considerat cel mai talentat jucător englez din generația sa, adunând o avere considerabilă. A cheltuit 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. De curând a dezvăluit ce a făcut, de fapt, cu banii.

A irosit peste 20 de milioane de euro, dar nu-i pare rău

Paul Gascoigne (58 de ani) este cunoscut datorită meseriei sale, dar și din cauza viciilor care l-au adus la sapă de lemn. Gazza, așa cum este supranumit fostul mijlocaș al lui Tottenham și al lui Lazio, a povestit că dependența de alcool l-a afectat enorm. Legendarul sportiv a trecut prin situații dificile și o dramă care i-a marcat existența.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu sfâșietor a dezvăluit că a suferit pierderi de tot felul. În ceea ce le privește pe cele financiare nu-i pare rău absolut deloc. Recunoaște că a adunat o avere de peste 20 de milioane de euro din fotbal, dar nu mai are nimic. A irosit banii pe bunuri materiale, precizând că nu este o persoană materialistă.

Le-a dat celor dragi sume importante, dar s-a gândit și la sine. De-a lungul timpului s-a bucurat de vacanțe în destinații de top, dar și alte distracții. De asemenea, și-a cumpărat haine și bijuterii fără să se uite ce venituri mai are în conturile bancare. O mare parte din avere s-a dus și pe viciul său, căzând în patima alcoolului.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

„Probabil că am trecut de aproximativ 20 de milioane de lire sterline (n.r: venituri, circa 24 de milioane de euro) când iei în calcul plățile de redevențe, salariile, ofertele de sponsorizare. Mi-am cumpărat niște haine minunate, bijuterii, am avut vacanțe grozave.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș

Mi-a plăcut foarte mult. Am dat o mulțime de bani familiei. Nu sunt materialist. Dacă ar fi să iau viaţa de la capăt, aș face totul la fel din nou. Sunt fericit”, a declarat Paul Gascoigne pentru Mirror. În aceeași notă, fostul fotbalist a precizat că a fost internat de multe ori în centre de dezintoxicare, însă mereu o lua de la capăt.

ADVERTISEMENT

Cum se autodescrie în prezent fostul sportiv

A avut mai multe probleme medicale, dar Paul Gascoigne nu a renunțat la obiceiul de a bea. Fostul sportiv locuiește în prezent în camera de oaspeți a agentului său, dependența de alcool fiind o luptă grea la care nu poate renunța. S-a autodescris drept un „bețiv trist”, fostul mijlocaș al Angliei continuând să bea chiar și atunci când este singur acasă.

„Obișnuiam să fiu un bețiv fericit, dar acum nu mai sunt… Sunt un bețiv trist. Nu ies să beau, beau acasă. Dacă vreau să am o zi proastă, [tot ce trebuie să fac este] să merg la bar. Dacă vreau să am o zi bună, îmi scot undița și mă duc la pescuit”, a mărturisit fostul fotbalist, în podcastul High Performance, conform The Guardian.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Adi Rus după protestele Universității Craiova!...
Fanatik
Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Adi Rus după protestele Universității Craiova! Ce „tricolor” a devenit indisponibil
Mirel Rădoi a intrat în conflict cu conducerea lui Gaziantep înainte de plecarea...
Fanatik
Mirel Rădoi a intrat în conflict cu conducerea lui Gaziantep înainte de plecarea din Turcia. „Nu va funcționa!”
Hermannstadt – FC Voluntari se joacă acum, LIVE în SuperLiga. Gazdele deschid scorul...
Fanatik
Hermannstadt – FC Voluntari se joacă acum, LIVE în SuperLiga. Gazdele deschid scorul după o fază analizată la VAR. Toate detaliile despre meciul de baraj și statisticile OPTA
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Anamaria Prodan a numit echipa din SuperLiga care ar reprezenta 'un pas uluitor'...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a numit echipa din SuperLiga care ar reprezenta 'un pas uluitor' pentru Reghecampf și l-a 'înțepat' pe fostul ei soț: 'Uitați ce înseamnă educația!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!