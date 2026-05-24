Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. Ce a făcut, de fapt, cu banii fostul fotbalist 

ADVERTISEMENT

În anii ’90 era considerat cel mai talentat jucător englez din generația sa, adunând o avere considerabilă. A cheltuit 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. De curând a dezvăluit ce a făcut, de fapt, cu banii.

A irosit peste 20 de milioane de euro, dar nu-i pare rău

Paul Gascoigne (58 de ani) este cunoscut datorită meseriei sale, dar și din cauza viciilor care l-au adus la sapă de lemn. Gazza, așa cum este supranumit fostul mijlocaș al lui Tottenham și al lui Lazio, a povestit că l-a afectat enorm. Legendarul sportiv a trecut prin situații dificile și o dramă care i-a marcat existența.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu sfâșietor a dezvăluit că a suferit pierderi de tot felul. În ceea ce le privește pe cele financiare nu-i pare rău absolut deloc. Recunoaște că a adunat o din fotbal, dar nu mai are nimic. A irosit banii pe bunuri materiale, precizând că nu este o persoană materialistă.

Le-a dat celor dragi sume importante, dar s-a gândit și la sine. De-a lungul timpului s-a bucurat de vacanțe în destinații de top, dar și alte distracții. De asemenea, și-a cumpărat haine și bijuterii fără să se uite ce venituri mai are în conturile bancare. O mare parte din avere s-a dus și pe viciul său, căzând în patima alcoolului.

ADVERTISEMENT

„Probabil că am trecut de aproximativ 20 de milioane de lire sterline (n.r: venituri, circa 24 de milioane de euro) când iei în calcul plățile de redevențe, salariile, ofertele de sponsorizare. Mi-am cumpărat niște haine minunate, bijuterii, am avut vacanțe grozave.

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut foarte mult. Am dat o mulțime de bani familiei. Nu sunt materialist. Dacă ar fi să iau viaţa de la capăt, aș face totul la fel din nou. Sunt fericit”, a declarat Paul Gascoigne pentru . În aceeași notă, fostul fotbalist a precizat că a fost internat de multe ori în centre de dezintoxicare, însă mereu o lua de la capăt.

ADVERTISEMENT

Cum se autodescrie în prezent fostul sportiv

A avut mai multe probleme medicale, dar Paul Gascoigne nu a renunțat la obiceiul de a bea. Fostul sportiv locuiește în prezent în camera de oaspeți a agentului său, dependența de alcool fiind o luptă grea la care nu poate renunța. S-a autodescris drept un „bețiv trist”, fostul mijlocaș al Angliei continuând să bea chiar și atunci când este singur acasă.

„Obișnuiam să fiu un bețiv fericit, dar acum nu mai sunt… Sunt un bețiv trist. Nu ies să beau, beau acasă. Dacă vreau să am o zi proastă, [tot ce trebuie să fac este] să merg la bar. Dacă vreau să am o zi bună, îmi scot undița și mă duc la pescuit”, a mărturisit fostul fotbalist, în podcastul High Performance, conform .