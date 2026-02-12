Sport

Și-a dat afară antrenorul la 2 dimineața și caută a patra victimă! Patronul a luat decizia radicală după un meci în care echipa lui a tras la poartă de 35 de ori

Decizie șoc luată în toiul nopții la una dintre echipele de tradiție, care a dat afară trei antrenori în acest sezon, dar este calificată în fazele eliminatorii ale Europa League
Catalin Oprea
12.02.2026 | 07:15
Sia dat afara antrenorul la 2 dimineata si cauta a patra victima Patronul a luat decizia radicala dupa un meci in care echipa lui a tras la poarta de 35 de ori
ULTIMA ORĂ
Patronul Marinakis l-a dat afară pe Sean Dyche FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Nottingham Forest l-a demis pe Sean Dyche după egalul 0-0 cu Wolverhampton, echipa de pe ultimul loc în clasament. A fost meciul care a pus capac nemulțumirilor patronului grec Evangelos Marinakis, care deține și Olympiakos Pireu.

Nottingham Forrest l-a dat afară pe Sean Dyche

Azi noapte, după ora 2.00, clubul a emis un comunicat în care face publică decizia acționarului principal. „Clubul de fotbal Nottingham Forest confirmă că Sean Dyche a fost eliberat din funcția de antrenor principal. Dorim să le mulțumim lui Sean și staffului său pentru eforturile depuse în timpul petrecut la club și le urăm mult succes în viitor. Nu vom face alte comentarii în acest moment”, a apărut pe siteul pădurarilor.

ADVERTISEMENT

Prin această decizie, Nottingham Forest a devenit prima echipă din Premier League. de la Blackburn (sezonul 2012/13) încoace care a schimbat antrenorii de trei ori într-un singur sezon. Înaintea lui Dyche, au fost demiși Nuno Espirito Santo, dat afară la 8 septembrie, și Ante Postecoglu, concediat pe 18 octombrie.

Nottingham, aflată pe locul 17 în Premier League, a fost huiduită de fanii frustrați de pe City Ground după dezamăgitorul rezultat nul împotriva echipei de pe ultimul loc, desi echipa s-a străduit. Gazdele au tras la poartă de 35 de ori și au avut o posesie de 63%, dar meciul s-a terminat fără goluri.

ADVERTISEMENT
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Digi24.ro
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”

“Pădurarii” au doar două victorii în ultimele zece meciuri

Nottingham a câștigat doar două din ultimele zece meciuri din Premier League, ceea ce a pus poziția antrenorului sub o presiune din ce în ce mai mare. Iar patronal Marinakis, prezent în tribune, l-a demis imediat după meci.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Șocant": criminalul s-a predat! Ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă

Sean Dyche avea contract până în 2027, dar a rezistat doar 25 de meciuri și 114 zile. El nu se aștepta să fie dat afară, dar înainte de meci a admis că deciziile proprietarului pot fi imprevizibile.

Patronul a fost corect cu mine, fără niciun dubiu. Dacă cineva alege să facă o schimbare în fotbal acum, asta este decizia lor. Oamenii se schimbă, cu toții am văzut asta. Se pot cere schimbări, iar apoi depinde de proprietari dacă vor face sau nu aceste schimbări. Eu muncesc foarte mult. Îmi pasă de acest club, am spus asta clar, la fel și staff-ul meu. Dar proprietarii sunt proprietari. Nu te pregătesc, pur și simplu te anunță cum stau lucrurile”, a spus acesta înainte de a fi dat afară.

ADVERTISEMENT

E al treilea antrenor demis în acest sezon

Mandatul lui Dyche este totuși un pas înainte. Înaintea lui, Ante Postecoglou a rezistat doar 39 de zile, până când grecul Marinakis l-a concediat.

Fanii lui Nottingham au reacționat în toiul nopții la aflarea veștii  „Este o nebunie totală, Forest se îndreaptă încet spre retrogradare din cauza unui proprietar care vrea să se joace de-a managerul de fotbal cu clubul”, a scris unul dintre ei.

Nottingham mai are o săptămână până la următorul meci. Va juca în Europa League, în deplasare la Fenerbahce, și momentan nu există niciun indiciu în privința celui care sta pe banca tehnică.

Cristiano Bergodi și-a aflat amenda după scandalul monstru de la CFR Cluj –...
Fanatik
Cristiano Bergodi și-a aflat amenda după scandalul monstru de la CFR Cluj – U Cluj 3-2. Anunțul conducerii
Scandal uriaș înainte de Turcia – România! Invitații de la FRF, scoase la...
Fanatik
Scandal uriaș înainte de Turcia – România! Invitații de la FRF, scoase la vânzare cu 600 de lei după ce biletele s-au epuizat în 20 de secunde
Președintele lui U Cluj, acuze șocante la adresa rivalei CFR Cluj: „Noi știm...
Fanatik
Președintele lui U Cluj, acuze șocante la adresa rivalei CFR Cluj: „Noi știm ce s-a întâmplat! Îi aduc aminte un singur nume!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!