Și-a dat afară antrenorul la 2 dimineața și caută a patra victimă! Patronul a luat decizia radicală după un meci în care echipa lui a tras la poartă de 35 de ori

Nottingham Forest l-a demis pe Sean Dyche după egalul 0-0 cu Wolverhampton, echipa de pe ultimul loc în clasament. A fost meciul care a pus capac nemulțumirilor

Nottingham Forrest l-a dat afară pe Sean Dyche

Azi noapte, după ora 2.00, clubul a emis un comunicat în care face publică decizia acționarului principal. „Clubul de fotbal Nottingham Forest confirmă că Sean Dyche a fost eliberat din funcția de antrenor principal. Dorim să le mulțumim lui Sean și staffului său pentru eforturile depuse în timpul petrecut la club și le urăm mult succes în viitor. Nu vom face alte comentarii în acest moment”, a apărut pe siteul pădurarilor.

Prin această decizie, Nottingham Forest a devenit prima echipă din Premier League. de la Blackburn (sezonul 2012/13) încoace care a schimbat antrenorii de trei ori într-un singur sezon. Înaintea lui Dyche, au fost demiși Nuno Espirito Santo, dat afară la 8 septembrie, și Ante Postecoglu, concediat pe 18 octombrie.

Nottingham, aflată pe locul 17 în Premier League, a fost huiduită de fanii frustrați de pe City Ground după dezamăgitorul rezultat nul împotriva echipei de pe ultimul loc, desi echipa s-a străduit. Gazdele au tras la poartă de 35 de ori și au avut o posesie de 63%, dar meciul s-a terminat fără goluri.

“Pădurarii” au doar două victorii în ultimele zece meciuri

Nottingham a câștigat doar două din ultimele zece meciuri din Premier League, ceea ce a pus poziția antrenorului sub o presiune din ce în ce mai mare. Iar patronal Marinakis, prezent în tribune, l-a demis imediat după meci.

Sean Dyche avea contract până în 2027, dar a rezistat doar 25 de meciuri și 114 zile. El nu se aștepta să fie dat afară, dar înainte de meci a admis că deciziile proprietarului pot fi imprevizibile.

„Patronul a fost corect cu mine, fără niciun dubiu. Dacă cineva alege să facă o schimbare în fotbal acum, asta este decizia lor. Oamenii se schimbă, cu toții am văzut asta. Se pot cere schimbări, iar apoi depinde de proprietari dacă vor face sau nu aceste schimbări. Eu muncesc foarte mult. Îmi pasă de acest club, am spus asta clar, la fel și staff-ul meu. Dar proprietarii sunt proprietari. Nu te pregătesc, pur și simplu te anunță cum stau lucrurile”, a spus acesta înainte de a fi dat afară.

E al treilea antrenor demis în acest sezon

Mandatul lui Dyche este totuși un pas înainte. până când grecul Marinakis l-a concediat.

Fanii lui Nottingham au reacționat în toiul nopții la aflarea veștii „Este o nebunie totală, Forest se îndreaptă încet spre retrogradare din cauza unui proprietar care vrea să se joace de-a managerul de fotbal cu clubul”, a scris unul dintre ei.

Nottingham mai are o săptămână până la următorul meci. Va juca în Europa League, în deplasare la Fenerbahce, și momentan nu există niciun indiciu în privința celui care sta pe banca tehnică.