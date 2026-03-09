Și-a dat demisia după ce a ratat calificarea în play-off: „A venit timpul să punem stop!”

ADVERTISEMENT

e aproape să ajungă și ea la finalul sezonul regulat, iar lupta pentru play-off va fi dată chiar și în ultima etapă, ce va avea loc în weekendul viitor. Totuși, pentru cei de la ACSM Reșita șansele la o clasare între primele 6 nu mai există, ceea ce a contribuit decisiv la demisia lui Flavius Stoican.

Flavius Stoican nu mai continuă la Reșița după ce a ratat calificarea în play-off

Anul 2026 nu a fost unul deloc bun pentru cei de la Reșița, care au pierdut toate cele 3 meciuri oficiale jucate și astfel șansele de calificare în play-off au dispărut, iar speranța promovării în SuperLiga a dispărut și îndeplinirea obiectivului nu mai este posibilă. Astfel, Flavius Stoican a decis să-și prezinte demisia și să nu mai continue pe banca echipei.

Formația reșițeană urmează să fie condusă de o legendă a clubului, Leontin Doană, cel care a mai fost pe banca echipei în trecut. În ultima etapă a sezonului regulat, cei de la ACSM Reșița vor juca în deplasare, sâmbătă, de la ora 11:00, contra celor de la Șelimbăr, după care vor începe meciurile de play-out.

Reacția lui Flavius Stoican după ce a decis să plece de la Reșița. Ce spune antrenorul venit la echipă în 2023

a oferit prima reacție după decizia de a nu mai continua la Reșița, iar tehnicianul a fost plin de fair-play și a transmis că dorește succes grupării în continuare.

”După aproape 3 ani petrecuți în Valea Domanului, a venit timpul să punem stop unui proiect, în care noi ne-am pus speranța că putem scoate mai mult decât ar fi posibil. Totodată, plec împăcat, știind că am lăsat lucruri importante în spate și o echipă puternică pentru nivelul Ligii a 2-a.

Mulțumesc conducerii pentru încrederea acordată și jucătorilor pentru muncă, implicare și respect! Multă baftă echipei în continuare!”, a spus Flavius Stoican pentru .

Flavius Stoican ajungea pe banca celor de la Reșița în 2023 și în stagiunea trecută a dus echipa în play-off și a terminat pe locul 6. Acum tehnicianul lasă gruparea cu 32 de puncte, pe locul 8, iar ultimul rezultat a fost un eșec clar, pe teren propriu, 1-3, cu Corvinul Hunedoara.