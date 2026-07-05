Sport

Și-a dus echipa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale deși n-a jucat fotbal niciodată și trebuia să fie educator!

Franța – Maroc este primul sfert de finală de la Cupa Mondială și va aduce față în doi antrenori care au avut cariere de fotbaliști și de antrenori complet diferite
Catalin Oprea
05.07.2026 | 10:47
Sia dus echipa in sferturile de finala ale Cupei Mondiale desi na jucat fotbal niciodata si trebuia sa fie educator
SPECIAL FANATIK
Mo Ouahabi este selecționerul Marocului FOTO X
ADVERTISEMENT

Naționala Marocului confirmă și la CM 2026. După ce acum patru ani a atins semifinalele Cupei Mondiale, acum s-a calificat în sferturi, la capătul unui meci fără istoric, câștigat cu 3-0 contra Canadei.

Mohamed Ouahbi nu a jucat fotbal de performanță

Performanța africanilor a venit într-un context bizar din punct de vedere al echipei. În luna martie a acestui an, marocanii l-au dat afară pe selecționerul Walid Regragui, cel care conducea echipa din 2022 și o calificase și la turneul final aflat acum în derulare.

ADVERTISEMENT

Lui Regragui i-a fost fatală pierderea finalei Cupei Africii, la penalty-uri contra Senegalului, câștigată ulterior la masa verde. Federația l-a înlocuit însă imediat și l-a numit selecționer pe Mohamed Ouahbi (49 ani), un antrenor atipic, dar care scrie istorie pentru marocani.

Ouahbi este născut în Belgia și n-a jucat niciodată fotbal. S-a îndrăgostit de acest sport în 1986, în timpul CM, la care au participat și Belgia și Marocul. El a devenit antrenor la 21 de ani, în paralel obținând diploma de a fi educator.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Selecționerul Marocului e campion mondial

După șase ani la Maccabi Brussels, o echipă a comunității evreiești din capitala Belgiei, Ouahbi a trecut la Anderlecht, unde a activat 18 ani, la juniori, tineret și un an secund la prima echipă. Acolo și-a definit stilul de antrenor și a atras atenția Federației Marocane.

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări

Aceasta l-a înregimentat în 2022 și i-a oferit postul de selecționer al naționalei U20. O națională pe care actualul antrenor al primei echipe a făcut-o mare. În 2025, Maroc U20 a devenit campioană mondială în Chile, învingând Franța în semifinale și Argentina în finală.

ADVERTISEMENT

Campion mondial, Mohamed Ouahbi a urcat la naționala U23 a Marocului, unde a stat doar câteva luni. În martie a fost promovat la prima echipă, unde împotriva așteptărilor, nu a adus decât un fotbalist alături de care a luat Cupa Mondială U20 anul trecut.

Sub comanda lui, „Leii din Atlas” sunt neînvinși

Ouahabi a mers pe nucleul vechii echipe, potențând ce reușise Regragui. L-a câștigat însă pe Ayyoub Bouaddi, de la Lille, fotbalistul de 18 ani, care până anul acesta a jucat pentru Franța, la juniori și tineret. Boauddi a acceptat să schimbe naționala și deja este unul dintre tinerii remarcați la acest turneu final.

ADVERTISEMENT

Mo Ouahabi are un bilanț de excepție la naționala Marocului. Sub conducerea sa, echipa este neînvinsă, adunând șase victorii și patru egaluri, până la confruntarea cu Franța, care va fi pe 9 iulie, la ora 23:00. Ouahabi se va confrunta cu Didier Deschamps, cel mai vechi selecționer în funcție, de la CM 2026, și unul dintre cei trei oameni de fotbal care au câștigat Campionatul Mondial și ca jucător și ca antrenor, alături de Mario Zagallo și Franz Beckenbauer.

  • 1,85 este cota pentru pronosticul „total goluri Maroc 1-2” în meciul cu Franța din sferturile CM 2026

Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Gol istoric pentru Kylian Mbappe! Ce bornă a...
Fanatik
Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Gol istoric pentru Kylian Mbappe! Ce bornă a atins Franța după 1-0 cu Paraguay
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un...
Fanatik
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra
„M-a enervat rau de tot”. Kylian Mbappe, în război cu eroul Paraguayului la...
Fanatik
„M-a enervat rau de tot”. Kylian Mbappe, în război cu eroul Paraguayului la CM 2026
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Parteneri
Un club de tradiție urmează să intre în faliment! Cine îi ia locul...
iamsport.ro
Un club de tradiție urmează să intre în faliment! Cine îi ia locul în campionat: 'Ea e moartă, la revedere, noua echipă e deja înscrisă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!