Și-a ieșit din minți când a auzit că trebuie să muncească. Un bărbat din Sighișoara și-a înjunghiat mama care îl trimitea la muncă

Un bărbat din Sighișoara și-a înjunghiat mama pentru că îl trimitea la muncă. Evenimentul șocant a avut loc, marți seara, în apartamentul în care cei doi locuiesc de câțiva ani, din cartierul Bărăgan.

Bărbatul este necăsătorit și stătea împreună cu mama lui. Se pare că între femeia de 74 de ani și fiul ei, în vârstă de 52 de ani, existau discuții pe tema banilor. Deși este trecut de anii tinereții, bărbatul nu avea un loc de muncă stabil.

Trăia din pensia mamei. În plus, ar fi căzut în patima alcoolului. Vecinii bănuiesc că scandalul de ieri ar fi pornit tot de la bani. Cel mai probabil, victima i-a reproșat bărbatului că nu merge la muncă, iar acesta din urmă s-ar fi enervat.

Agresorul -o pe propria mamă, de mai multe ori, în zona gâtului și abdomenului. Strigătele de ajutor ale victimei au fost auzite de vecini, moment în care individul a fugit.

O femeie care locuiește în același bloc a intrat în apartamentul bătrânei, crezând că aceasta se simte rău. A rămas fără cuvine când a văzut-o întinsă pe podea, plină de sânge, cu multiple răni cauzate prin înjunghiere.

Femeia a fost preluată de un elicopter SMURD

Vecina a sunat la 112 și a solicitat sprijinul autorităților. La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj medical, pentru a-i acorda primul ajutor. Ca prin minune, victima a supraviețuit, însă starea ei este gravă.

„Striga tare, cerea ajutor, eu când am deschis ușa am văzut că e pe jos, ușa era deschisă, m-am gândit că i s-a făcut rău. Am sunat după salvare, o venit poliția. Era plin de sânge acolo”, a declarat vecina bătrânei pentru

Bătrâna a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș. Starea ei este în continuare critică, potrivit medicilor. Între timp, polițiștii au plecat în căutarea principalului suspect.

Fiul femeii a fost prins după câteva ore, pe un dig din apropierea locuinței, pe malul Târnavei. El a fost ridicat și dus la audieri, iar ulterior