„Și-a închis conturile!”. Marius Șumudică anunță plecarea președintelui Viorel Moldovan de la Rapid

Finalul de sezon aduce la Rapid și mai multă tensiune, dar și decizii importante. Viorel Moldovan, , urmează să părăsească echipa. Marius Șumudică a oferit ultimele detalii despre președintele Rapidului.

Marius Șumudică a anunțat plecarea lui Viorel Moldovan din Giulești

Un nou sezon la Rapid, noi probleme și tensiuni. Președintele Viorel Moldovan, , va pleca de la echipa bucureșteană odată cu finalul acestei stagiuni.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat punctual pe Marius Șumudică ce știe despre situația fostului mare jucător al giuleștenilor. Antrenorul român a dezvăluit ce a discutat personal cu Moldovan.

„Și-a închis conturile cu Rapid!”

„Practic ai cam rămas singur pe acolo. Viorel Moldovan ce face? Mai e pe la club? Mai discutați?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici.

„Vine doar la antrenament să uită. Nu m-a implicat. Am vorbit cu el, nu m-a implicat deloc. Am înțeles că au închis absolut tot. Practic rămâne până la sfârșitul campionatului și el și-a închis conturile cu Rapid din ce am înțeles!”, a răspuns Marius Șumudică.

„Am avut o discuție privată. A zis că nu mai stă!”

„A, deci gata, au și semnat actele, practic…”, a intervenit moderatorul. „Nu știu, n-am întrebat. Da, mi-a fost rușine să-l întreb, nu îmi permit eu să-l întreb, e președinte, a fost președinte.

Dar din ce am avut o discuție așa privată cu el între patru ochi, mi-a zis Șumi eu nu mai sunt, nu mai am. Zic ok!”, a mai spus Marius Șumudică.

„Am înțeles. Deci a închis conturile cu Rapidul. Mai stă până la final și aia e, nu?” ,a întrebat pe final Horia Ivanovici. „Da. Mai e doar Șumudică!”, a spus antrenorul Rapidului, într-o notă de umor, la FANATIK SUPERLIGA.