Și-a înjunghiat tatăl dintr-un motiv banal. Pedeapsa primită de un bărbat din Iași: a încercat de mai multe ori să își omoare părintele

Ce pedeapsă a primit un bărbat dintr-o familie din județul Iași, după ce și-a înjunghiat tatăl într-o ceartă aparent banală. Cristinel Rotariu nu a fost la prima tentativă de acest fel.

Cristinel Rotariu, aflat sub influența alcoolului, ținea în mână un cuțit cu care încerca să își taie o bucată de kaizer. Tatăl lui i-a spus să înceteze cu înjurăturile iar bărbatul, agresiv fiind, s-a întors brusc și

Nu a fost prima dată când a încercat să îi facă rău propriului părinte, dar de data aceasta bătrânul a fost la un pas să moară. Relația dintre cei doi era de mult timp una tensionată. După ce mama a murit, Rotariu locuia doar cu tatăl.

Se îmbăta aproape zilnic și devenea agresiv. Tatăl fusese nevoit să ceară ordin de protecție, iar într-o iarnă, când mama lui încă trăia, bărbatul blocase cu cârpe coșul de fum, tot într-o încercare de a-i omorî. Și atunci părinții au reușit să scape ca prin minune, scrie

Nu și-a recunoscut fapta, dar magistrații nu l-au crezut

Bărbatul și-a înjunghiat tatăl în luna iulie 2024, iar atacul ar fi putut fi fatal. După ce l-a tăiat, bărbatul a fugit din casă și s-a ascuns în grădina de peste drum, lăsând cuțitul pe masa din curte. Tatăl, . Medicii au confirmat că rana provocată îi putea fi fatală.

Rotariu nu și-a recunoscut imediat fapta, susținând că nu își amintește nimic și că tatăl „s-ar fi rănit singur” ca să îl dea afară din casă. În locuință anchetatorii au găsit și pete clare de sânge, despre care bărbatul a spus că sunt ale lui, dintr-un conflict mai vechi.

Judecătorii nu au crezut această variantă, probele fiind clare. Cristinel Rotariu a cerut pedeapsă cu suspendare, însă magistrații l-au condamnat la șase ani de închisoare cu executare, fiind de părere că doar așa bărbatul își va putea îndrepta comportamentul. De asemenea, Cristinel Rotariu este obligat să plătească Serviciului de Ambulanță și Spitalului din Pașcani suma de 9.000 de lei. Sentința judecătorilor nu este definitivă.