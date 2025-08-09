News

Și-a înjunghiat tatăl dintr-un motiv banal. Pedeapsa primită de un bărbat din Iași: a încercat de mai multe ori să își omoare părintele

Un bărbat din Iași și-a înjunghiat tatăl cu un cuțit după o ceartă aparent banală. Ce decizie au luat magistrații în cazul său.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 09:58
Sia injunghiat tatal dintrun motiv banal Pedeapsa primita de un barbat din Iasi a incercat de mai multe ori sa isi omoare parintele
Cum a fost pedepsit de judecători un bărbat care a încercat să își omoare tatăl. Ultima dată l-a înjunghiat în abdomen. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, Facebook

Ce pedeapsă a primit un bărbat dintr-o familie din județul Iași, după ce și-a înjunghiat tatăl într-o ceartă aparent banală. Cristinel Rotariu nu a fost la prima tentativă de acest fel.

ADVERTISEMENT

Ce pedeapsă a primit un bărbat din Iași care și-a înjunghiat tatăl

Cristinel Rotariu, aflat sub influența alcoolului, ținea în mână un cuțit cu care încerca să își taie o bucată de kaizer. Tatăl lui i-a spus să înceteze cu înjurăturile iar bărbatul, agresiv fiind, s-a întors brusc și i-a băgat cuțitul în abdomen.

Nu a fost prima dată când a încercat să îi facă rău propriului părinte, dar de data aceasta bătrânul a fost la un pas să moară. Relația dintre cei doi era de mult timp una tensionată. După ce mama a murit, Rotariu locuia doar cu tatăl.

ADVERTISEMENT

Se îmbăta aproape zilnic și devenea agresiv. Tatăl fusese nevoit să ceară ordin de protecție, iar într-o iarnă, când mama lui încă trăia, bărbatul blocase cu cârpe coșul de fum, tot într-o încercare de a-i omorî. Și atunci părinții au reușit să scape ca prin minune, scrie Ziaruldeiași.ro.

Nu și-a recunoscut fapta, dar magistrații nu l-au crezut

Bărbatul și-a înjunghiat tatăl în luna iulie 2024, iar atacul ar fi putut fi fatal. După ce l-a tăiat, bărbatul a fugit din casă și s-a ascuns în grădina de peste drum, lăsând cuțitul pe masa din curte. Tatăl, rănit grav, a reușit să sune singur la ambulanță. Medicii au confirmat că rana provocată îi putea fi fatală.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Rotariu nu și-a recunoscut imediat fapta, susținând că nu își amintește nimic și că tatăl „s-ar fi rănit singur” ca să îl dea afară din casă. În locuință anchetatorii au găsit și pete clare de sânge, despre care bărbatul a spus că sunt ale lui, dintr-un conflict mai vechi.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Judecătorii nu au crezut această variantă, probele fiind clare. Cristinel Rotariu a cerut pedeapsă cu suspendare, însă magistrații l-au condamnat la șase ani de închisoare cu executare, fiind de părere că doar așa bărbatul își va putea îndrepta comportamentul. De asemenea, Cristinel Rotariu este obligat să plătească Serviciului de Ambulanță și Spitalului din Pașcani suma de 9.000 de lei. Sentința judecătorilor nu este definitivă.

ADVERTISEMENT
Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025. Angajații care primesc cei mai...
Fanatik
Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025. Angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat: „Sunt stabilite de politicieni”
Victor Ponta, despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este o ipocrizie și un...
Fanatik
Victor Ponta, despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este o ipocrizie și un mod de a mai ține de funcții”
Ce spune Ciprian Ciucu despre ieșirea PSD de la guvernare. Care este, de...
Fanatik
Ce spune Ciprian Ciucu despre ieșirea PSD de la guvernare. Care este, de fapt, planul social-democraților: „Un calcul politic”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!