Și-a înșelat soția, iar acum are parte de un nou eșec. Ce se întâmplă în viața celebrului milionar

Bastian Schweinsteiger și-a înșelat soția cu o femeie cu care a fost surprins în vacanță. Acum, sportivul de origine germană are parte de un nou eșec, în timp ce fosta jucătoare de tenis Ana Ivanovic se concentrează pe alte aspecte.

După infidelitate Bastian Schweinsteiger a primit lovitura de grație

Ana Ivanovic (38 ani) și Bastian Schweinsteiger (41 ani) au divorțat după 13 ani de relație. Infidelitatea a fost motivul pentru care cuplul a pus punct mariajului. Divorțul s-a produs la finalul lui 2025, o femeie de 39 de ani fiind cea care a fost mărul discordiei. Amanta, pe numele său Silva Kapitanova, este la rândul ei căsătorită și are copii.

La scurtă vreme după ce s-a aflat de escapada fostului fotbalist german a ieșit la iveală un amănunt incredibil despre fosta tenismenă. Aceasta , însă a preferat să fie discretă. Până acum nu a dezvăluit identitatea bărbatului care o face fericită și nici imagini.

În schimb, fostul partener de viață a primit lovitura de grație. Din păcate, amanta a decis să se despartă de campionul mondial. Se pare că s-a ajuns în această situație pentru că nu a vrut să-și părăsească familia. Un alt motiv ar fi faptul că nu a dorit să-și lase traiul din prezent pentru a se stabili în Germania, țara natală a sportivului.

Separarea s-a produs în urmă cu 2 luni, dar adevărul a ieșit la iveală abia acum. Bastian Schweinsteiger nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Cu toate acestea, apropiații săi au dezvăluit că este originară din Bulgaria. Fostul fotbalist a cunoscut-o la școala unde învață cei trei copii pe care-i are din relația cu Ana Ivanovic.

„Bastian nu mai este într-o relație cu Silva. Chiar dacă această legătură l-a costat căsătoria cu Ana. A încercat să o mulțumească pe Silva și să-i îndeplinească toate dorințele, dar acum două luni povestea lor de iubire a luat sfârșit”, a spus o sursă, conform sârbilor de la .

”I-a făcut multe lucruri rele Anei”

„Au fost mai multe motive, dar principalul a fost că Schweini a petrecut mai mult timp la Munchen. Asta a început să o deranjeze foarte tare, așa că certurile au devenit mai dese și mai aprige. La un moment dat i-a propus să se mute cu el în Germania, ea nici nu a vrut să audă de asta.

Când și-a dat seama că el nu a renunțat la idee, a decis să pună capăt relației. Bastian a fost foarte dezamăgit. Speră să se împace cu Silva la un moment dat, dar până acum nu s-a întâmplat nimic. Karma! I-a făcut multe lucruri rele Anei, care a suferit din cauza lui, iar acum a fost lăsat singur”, a completat aceeași persoană, mai arată sursa citată.

În spațiul online fotbalistul anului 2013 în Germania nu are nicio poză cu fosta soție sau cu amanta. Celebrul campion mondial cu naționala țării sale și câștigător al UEFA Champions League cu Bayern, Bastian Schweinsteiger a păstrat doar fotografiile personale de pe terenul de fotbal sau din afara acestuia.

În altă ordine de idei, sportivul deține în palmares 25 de trofee. De-a lungul carierei sale a adunat 24 de goluri în 121 de selecții la reprezentativa Germaniei. Înainte să se retragă a jucat pentru mai multe cluburi, printre care se numără Bayern, Manchester United și Chicago.