Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România

Irina Begu, una dintre jucătoarele de tenis de top ale României în ultimii 15 ani, a devenit o prezență tot mai discretă atât în lumea tenisului, cât și în viața publică. De vină sunt noile ei priorități, între care se numără și cea de a deveni mamă.

Irina e într-o relație cu antrenorul ei, Victor Crivoi

La 35 de ani, Irina vrea să-și întemeieze o familie, iar în centrul atenției ei este antrenorul care a pregătit-o în ultimii trei ani. Este vorba despre Victor Crivoi (43 ani), fost jucător de tenis de Top 100 ATP. Ulterior retragerii, el a fost antrenor al mai multor jucătoare de tenis din România, în diferite perioade.

Irina Begu și Victor Crivoi au ieșit împreună dintr-un triunghi amoros în care a fost implicat și fostul iubit al jucătoarei de tenis. Răzvan Stănescu și Irina Begu au fost împreună aproape nouă ani, acesta fiind și preparatorul ei fizic, în perioada amintită.

Doar că, relația lor s-a răcit și ulterior s-a frânt, după ce în anturajul sportiv al Irinei a reapărut Victor Crivoi, cel alături de care mai lucrase în 2018 și 2019. Când a redevenit antrenorul Irinei, Crivoi era însurat cu Andreea Liana, încă din 2014, și tată a doi copii. Acest lucru mai e doar pe jumătate de actualitate, el eliberându-se de fosta.

Irina Begu a cotit-o de la fostul iubit, după ce un timp a fost prinsă într-un triunghi amoros cu năbădăi. Sportiva și antrenorul ei nu se afișează public împreună, deși au o relație consistentă. În această iarnă au fost văzuți într-o vacanță la munte.

Fostul iubit, Răzvan Stănescu, a dispărut din viața ei după nouă ani

De altfel, la ultima apariție a Irinei Begu, ea a transmis public un mesaj mai mult decât prietenos către Victor Crivoi.

„Vreau să mulțumesc echipei mele, familiei mele, părinților mei, fratelui mei, cumnatei mele, nepoțelului meu. Victor (n.r. Crivoi, antrenorul său), mulțumesc mult că îmi ești alături, pentru toată înțelegerea.

Am trecut prin multe momente grele și ai fost acolo să mă susți la fiecare pas și pentru asta îți mulțumesc. Mai este cineva care m-a ajutat, Lucian Nicolescu, antrenorul meu de pregătire fizică”, a declarat Irina Begu, după turneul de la Iași, confirmând indirect că fostul iubit nu mai e parte din viața ei.

Răzvan Stănescu, fostul Irinei, este fiul regretatei Doina Stănescu, cunoscută jurnalistă de sport și comentatoare sportivă. Ea a ocupat postul de director editorial al Eurosport România. Din păcate, ea s-a stins din viață la numai 46 de ani răpusă de o boală nemiloasă.

Irina a câștigat șase turnee în carieră

Irina Begu, ajunsă pe locul 163 mondial, n-are niciun meci jucat în 2026, fapt care confirmă prioritățile din viața ei.

A fost al șaselea succes din carieră și primul câștigat de ea după o pauză de trei ani. Ultima oară se impusese la Palermo, în 2022. Irina a mai cucerit turneul de la București Open (2017), Brasil Tennis Cup (2016), Korea Open (2015) și Tashkent Open (2012). Ea mai are în palmares alte 9 titluri de campioană la dublu.

Total carierei sale, până la 35 de ani, cuprinde 523 de victorii și 363 de înfrângeri. Cea mai bună clasare a fost locul 22 mondial. Iar câștigurile ei din tenis se ridică la 8.871.336 dolari. E pe locul trei all-time din România, după Simona Halep și Sorana Cîrstea.

Sportiva a luat o pauză de tenis

În luna noiembrie a anului trecut, Begu a anunțat că ia o pauză de tenis. „După o perioadă de reflecție, simt că sunt pregătită să împărtășesc această veste cu voi. Anul acesta m-am confruntat cu unele provocări legate de sănătate și energie. Am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine.

De aceea, după turneul de la Iași, am decis să iau o pauză de la tenis – fără să stabilesc un termen pentru revenire. Nu este un adio, ci doar o pauză, pentru a mă concentra pe sănătatea și starea mea de bine.

Sunt foarte recunoscătoare lui Victor Crivoi și Lucian Nicolescu pentru toți acești ani petrecuți împreună. Pentru sprijin, muncă și amintirile pe care le-am împărtășit. Vă mulțumesc că ați înțeles această nevoie a mea și vă doresc mult succes în colaborările viitoare!

Și vouă tuturor – vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat de-a lungul acestei călătorii. Înseamnă mai mult decât pot exprima„,