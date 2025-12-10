Și-a luat liber în mijlocul sezonului ca să plece la Ierusalim. Decizia bizară a căpitanului unei echipe de top din Europa

ADVERTISEMENT

Ronald Araujo, al doilea căpitan al Barcelonei, după Marc Ter Stegen, care este accidentat, a cerut conducerii clubului să fie lăsat liber pentru a-și reveni. Iar catalanii au fost de acord cu asta și i-au permis să lipsească de la antrenamente pe o perioadă nedeterminată.

Araujo a plecat să se roage la Mormântul Sfânt

Fotbalistul uruguayan a gafat la ultimele sale apariții pentru echipa lui Lamine Yamal și a cerut un tip de regăsire, în care va încerca „să se apropie de credințele sale, pentru a-și găsi stabilitatea emoțională de care are nevoie pentru a se întoarce la echipă”.

Araujo a plecat la Ierusalim, unde va căuta „îndrumare spirituală” în această perioadă dificilă pe care o traversează. Vizita lui la Mormântul Sfânt va fi una, „menită să-l ajute să se deconecteze și să-și găsească calmul interior”.

FC Barcelona susține pe deplin călătoria lui Araujo și speră că aceasta îl va ajuta din punct de vedere psihologic. Fotbalistul a decis să ia o pauză de la fotbal,

A primit concediu pe o perioadă nedeterminată

De atunci, Araujo a primit un concediu pe durată nedeterminată, Deco confirmând că Barca nu a stabilit o dată pentru revenirea fundașului pe teren. El lipsește deja de pe 25 noiembrie și sunt lanse relativ mici să mai joace anul acesta.

Araujo (26 ani) e titular la naționala Uruguayului, care la Campionatul Mondial va evolua într-o grupă cu Spania, urmând a-și întâlni actualii colegi de echipă. El și-a prelungit anul acesta contractul cu Barca până în 2031, dar de atunci a devenit o palidă umbră a ceea ce fusese.

Fotbalistul a bifat doar 16 meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri. El este la FC Barcelona din 2018, jucând întâi la echipa secundă a clubului și apoi făcând pasul la prima echipă. După retragerea lui Pique, Araujo a devenit titular.

Barca e pe locul 14 în Liga Campionilor

Nemții au deschis scorul în Spania, prin Knauff care a punctat în minutul 21.

Barcelona a reușit să întoarcă scorul în repriza a doua a meciului, prin Jules Kounde. Fundașul francez a marcat golurile victoriei pentru Barcelona în minutele 50 și 53. Barcelona e pe locul 14 în UCL, cu 10 puncte, după șase meciuri.