Sport

Și-a luat liber în mijlocul sezonului ca să plece la Ierusalim. Decizia bizară a căpitanului unei echipe de top din Europa

Fotbalistul cotat la 35 de milioane de euro a cerut concediu de la echipa de club pentru a merge să-și găsească drumul spiritual, după o serie de meciuri nereușite
Catalin Oprea
10.12.2025 | 09:10
Sia luat liber in mijlocul sezonului ca sa plece la Ierusalim Decizia bizara a capitanului unei echipe de top din Europa
ULTIMA ORĂ
Ronald Araujo a plecat sa se roage la Ierusalim FOTO X
ADVERTISEMENT

Ronald Araujo, al doilea căpitan al Barcelonei, după Marc Ter Stegen, care este accidentat, a cerut conducerii clubului să fie lăsat liber pentru a-și reveni. Iar catalanii au fost de acord cu asta și i-au permis să lipsească de la antrenamente pe o perioadă nedeterminată.

Araujo a plecat să se roage la Mormântul Sfânt

Fotbalistul uruguayan a gafat la ultimele sale apariții pentru echipa lui Lamine Yamal și a cerut un tip de regăsire, în care va încerca  „să se apropie de credințele sale, pentru a-și găsi stabilitatea emoțională de care are nevoie pentru a se întoarce la echipă”.

ADVERTISEMENT

Araujo a plecat la Ierusalim, unde va căuta „îndrumare spirituală” în această perioadă dificilă pe care o traversează. Vizita lui la Mormântul Sfânt va fi una, „menită să-l ajute să se deconecteze și să-și găsească calmul interior”.

FC Barcelona susține pe deplin călătoria lui Araujo și speră că aceasta îl va ajuta din punct de vedere psihologic. Fotbalistul a decis să ia o pauză de la fotbal, după cartonașului roșu primit împotriva lui Chelsea în Liga Campionilor, care a influențat înfrângerea echipei sale.

ADVERTISEMENT
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Digi24.ro
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale

A primit concediu pe o perioadă nedeterminată

De atunci, Araujo a primit un concediu pe durată nedeterminată, Deco confirmând că Barca nu a stabilit o dată pentru revenirea fundașului pe teren. El lipsește deja de pe 25 noiembrie și sunt lanse relativ mici să mai joace anul acesta.

ADVERTISEMENT
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat...
Digisport.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

Araujo (26 ani) e titular la naționala Uruguayului, care la Campionatul Mondial va evolua într-o grupă cu Spania, urmând a-și întâlni actualii colegi de echipă. El și-a prelungit anul acesta contractul cu Barca până în 2031, dar de atunci a devenit o palidă umbră a ceea ce fusese.

Fotbalistul a bifat doar 16 meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri. El este la FC Barcelona din 2018, jucând întâi la echipa secundă a clubului și apoi făcând pasul la prima echipă. După retragerea lui Pique, Araujo a devenit titular.

ADVERTISEMENT

Barca e pe locul 14 în Liga Campionilor

Fără Araujo, plecat în Israel, Barcelona a învins aseară Eintracht Frankfurt, scor 2-1, reușind a treia victorie în Liga Campionilor. Nemții au deschis scorul în Spania, prin Knauff care a punctat în minutul 21.

Barcelona a reușit să întoarcă scorul în repriza a doua a meciului, prin Jules Kounde. Fundașul francez a marcat golurile victoriei pentru Barcelona în minutele 50 și 53. Barcelona e pe locul 14 în UCL, cu 10 puncte, după șase meciuri.

Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo! Selecționerul demis susține că e...
Fanatik
Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo! Selecționerul demis susține că e încă în funcție și a anunțat lotul pentru turneul final
Nici Marijana nu i-a dat de cap! Ce se întâmplă cu fostul fotbalist...
Fanatik
Nici Marijana nu i-a dat de cap! Ce se întâmplă cu fostul fotbalist al lui Lazio adus cu surle și trâmbițe în România
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului...
Fanatik
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la cafea: „M-am îndrăgostit de asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Șucu, dat de gol de un fost premier: 'Săracul, nu știe cum...
iamsport.ro
Dan Șucu, dat de gol de un fost premier: 'Săracul, nu știe cum să scape de fotbal. Soțiile au inițiative bengoase'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!