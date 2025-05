„Și-a meritat banii!”. Gigi Becali anunță ce jucător e sigur de locul său în lotul FCSB și în sezonul viitor

„Roș-albaștrii” au câștigat titlul de campioni ai României pentru al doilea an consecutiv Echipa va avea nevoie din nou de un lot numeros pentru sezonul viitor, iar Gigi Becali a dezvăluit ce jucător și-a câștigat locul la FCSB, deși nu a jucat foarte multe minute în acest sezon.

Gigi Becali recunoaște meritul fiecărui jucător la FCSB: „Toți și-au meritat banii! Și un aut dacă au bătut”

FCSB este pregătită să facă „curățenia de vară” la echipă. Câțiva jucători nu au mai prins de mult minute pentru „roș-albaștrii” și au fost trecuți pe lista neagră a patronului. Deși unii vor pleca, Gigi Becali este recunoscător fiecăruia dintre ei pentru aportul avut la echipă, fie el cât de mic.

ADVERTISEMENT

În dialogul cu Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei României a dezvăluit ce jucător are locul asigurat în lotul lui FCSB și pentru sezonul viitor, deși a fost folosit doar pe finalul partidelor:

„(n.r. – Gele rămâne și din sezonul viitor?) Rămâne. Are contract omul. Și-a făcut treaba. A dat gol cu Dinamo și a câștigat meciul. De câte ori a intrat, am câștigat. De câte ori a intrat, a ținut de minge și am câștigat meciurile. Și-a meritat banii, gata, și-a făcut treaba.

ADVERTISEMENT

Toți! Până și Baeten, a dat un gol de calificare și ne-a adus bani. Popa a dat și el gol. Toți care au participat la câștig și-au meritat banii! Și un aut dacă au bătut, și-au meritat banii”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali vrea să-și întărească lotul cu jucători de la Dinamo

La finalul sezonului, jucători precum Alex Băluță, William Baeten sau Malcom Edjouma ar putea părăsi echipa, iar patronul „roș-albaștrilor” va trebui să se orienteze după jucători din campionatul propriu pentru a-i înlocui.

ADVERTISEMENT

Preferații săi sunt Boateng și Dennis Politic, însă Gigi Becali a dezvăluit că dacă ar intra acum în fotbal ar lua mai mulți jucători de la formația din „Ștefan cel Mare”: „N-ai văzut cum a jucat Boateng?

ADVERTISEMENT

Parcă avea 3 viteze în plus Dinamo. Mă gândeam… Nici nu mai zic, că le deschid mintea și nu vreau. Dacă ar fi acum să intru în fotbal, aș lua 5 jucători de la Dinamo și fac un schelet. Fac echipă mare din 5-6 jucători de la Dinamo”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.