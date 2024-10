Şi-a pierdut minţile la sportul minţii! Şahistul a fost arestat după ce a pierdut o partidă și a agresat o femeie

Un adolescent care deţine titlul de mare maestru în şah a comis un gest inexplicabil în urma unei înfrângeri suferite pe tabla cu 64 de pătrăţele. Supărat pentru că a pierdut, tânărul de 17 ani a avut o ieşire violentă care i-a atras eliminarea din competiţie.

Șahistul Christopher Yoo și-a vărsat nervii pe o femeie nevinovată, după o partidă pierdută

Supranumit sportul minţii, şahul e o pasiune îmbrăţişată chiar şi de fotbalişti de top, aşa cum e cazul internaţionalului român Radu Drăguşin. Jucătorul lui Tottenham a impresionat recent după ce a acceptat , meci încheiat după 2 minute şi 30 de secunde.

Într-o disciplină sportivă care e dominată în mod normal de fair-play a ieşit în evidenţă un gest inexplicabil, comis de una dintre marile speranţe ale şahului american, Christopher Yoo. Acesta a avut o reacţie total deplasată după ce a pierdut un meci, ajungând chiar în arestul poliţiei.

Scandalul a avut loc în timpul desfăşurării Campionatelor Naţionale ale Statelor Unite, la St Louis. Învins de campionul în exerciţiu, Fabiano Caruana, , Christopher Yoo a cedat nervos, iar ca o primă reacţie şi-a rupt foaia de joc, spre stupefacţia celor prezenţi.

Părinții lui Christopher Yoo, șocați de comportamentul fiului lor

Ulterior, Christopher Yoo a părăsit furtunos sala de joc, iar în drumul său i-a aplicat o lovitură în spate unei femei de 24 de ani care se ocupa cu filmarea imaginilor de la turneul de şah. Conduita violentă a şahistului a ajuns imediat în atenţia poliţiei, americanul fiind arestat pentru a da explicaţii.

Eliberat ulterior după intervenția părinților, Christopher Yoo a fost acuzat de agresiune, cazul său urmând să fie analizat în sistemul de justiţie pentru minori. În ceea ce priveşte turneul la care a participat, americanul a fost exclus imediat din competiţie.

”Îmi pare foarte rău că am lovit-o. Am fost dezamăgit să pierd jocul cu Caruana și mi-am pierdut cumpătul. Asta nu e o scuză, știu. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut. A fost o greșeală gravă. Accept consecințele acțiunilor mele”, a declarat Christopher Yoo.

Părinții șahistului agresiv au revenit cu un comunicat prin care și-au exprimat profunda dezamăgire față de cele întâmplate. ”El va primi terapie pentru a ne asigura că sănătatea sa mentală este îngrijită corespunzător și că așa ceva nu se va mai întâmpla”, au precizat aceștia.

Christopher Yoo s-a născut în 2006 în California și a devenit cunoscut în lumea șahului drept unul dintre cei mai strălucitori tineri jucători. El a intrat în istorie după ce a devenit cel mai tânăr maestru internațional din istoria Americii, în 2019.