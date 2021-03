“Şi-a presimțit moartea!” Radu Groza, dezvăluiri teribile despre Adi Bărar, liderul Cargo

Trecerea în neființă a rockerului Adi Bărar a șocat lumea muzicii. Impresarul Radu Groza, unul dintre cei mai buni prieteni ai fondatorului trupei Cargo, a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, amănunte inedite din viața chitaristului.

“Adi Bărar a fost liderul adevărat al formației, nu charismaticul Kempes”

Potrivit lui Radu Groza, „Adi Bărar a fost liderul adevărat al formației și nu charismaticul Kempes, așa cum crede multă lume. Mai mult, încă de anul trecut și-a presimțit moartea! Într-o discuție pe care am purtat-o, am încercat să-l conving să revină la optimism, dar nu am reușit…”

Adi Bărar a murit. Maladia nu iartă. Nici măcar pe rebeli… „Așa intens cum a trăit toată viața pe scenă, alături de public, înconjurat de gândurile voastre bune, așa a luptat până azi. Dumnezeu să te odihneacă, Adi Bărar!”, au postat pe o rețea de socializare membrii trupei Cargo. În schimb, impresarul Radu Groza nu-și putea potoli emoția… „Acest băiat era absolut perfecționist! Nu lăsa nimic la voia întâmplării… Mie nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat, deși știam că era internat în spital, infectat cu Coronavirus…”, ne-a declarat cunoscutul agent.

Adi Bărar a fost internat în spital la data de 23 februarie, iar foștii săi colegi scriau pe aceeași rețea de socializare că starea sa de sănătate este mai fragilă decât și-ar fi putut cineva închipui. Muzicianul, în vârstă de 61 de ani, suferea și din pricina altor afecțiuni. Însă, asta nu mai contează. A mai plecat un Demiurg. Și a făcut-o, zâmbind: „Și de-o fi și eu să mor/ Nu vreau să vă întristați!/ Să cântați și să jucați, până în zori…/ Și dacă din când în când/ O să mă primiți în gând/ Voi fi aproape de voi!”…

Impresarul Radu Groza: „Adi Bărar, un rocker autentic, un lider care avea grijă de membrii trupei! Cargo a fost Adi!”

„L-am cunoscut foarte bine pe Adi Bărar. Prima oară ne-am întâlnit atunci când a fost lansat albumul „Ziua Vrăjitoarelor”. Eu eram director la Media Pro Music, iar ei cântau în vechea formulă, cu Kempes, solist vocal. Am făcut lansarea și pe tot parcursul colaborării noastre, Adi mi-a creat impresia unui profesionist desăvârșit. Era un rocker autentic, un om care se preocupa de absolut toate amănuntele…. De la ce însemna un disc propriu-zis, până la înregistrare, producție și promovare… Era un lider adevărat și în plus, avea grijă de membrii trupei. El a fost liderul Cargo, nu Kempes, simt nevoia să repet acest lucru!”, ne-a declarat Radu Groza.

Această grijă pe care chitaristul trupei Cargo o avea față de colegii săi de trupă se manifesta prin felul în care le era apropiat (și) dincolo de scenă. Radu Groza a detaliat: „Era mereu atent că fiecare dintre băieți să aibă o viață normală și să ocolescă excesele. Nu toți rockerii sunt… așa cum susțin anumite legende”…

„Evenimentul care m-a impresionat cel mai mult s-a petrecut după ce nu ne mai văzuserăm o lungă perioadă. Kempes plecase din trupă, iar Cargo a traversat un moment de cădere. Au revenit cu piesa „Ploaia” și urcaseră în topuri. Ne-am reîntâlnit la Premiile MTV, și i-am simțit pe toți, optimiști. Într-adevăr, au avut o revenire foarte puternică. Iar Adi Bărar a fost sufletul trupei, el i-a repus pe picioare pe toți! El a făcut piesele, el a făcut totul. Cargo a fost Adi!”, a continuat impresarul.

Adi Bărar: „Radule, dacă zici tu că va fi bine, așa va fi. Dar nu cred!”

„Ultima oară am vorbit cu el de Crăciun, când ascultam albumul lor, de colinde. L-am sunat să-l felicit de sărbători și era foarte supărat. Chiar abătut, pentru că anul trecut nu a cântat, din pricina pandemiei… I-am zis „Adi, stai liniștit, pentru că anul viitor va fi bine…” N-am știut ce spun și mă doare sufletul… Cert este că el mi-a replicat: „Radule, dacă așa zici tu, poate că da, va fi bine, dar nu cred…”. A avut o premoniție. Clar!”, a încheiat Radu Groza.

Trebuie amintit faptul că șeful Clinicii de Anestezie de la Spitalul Județean Timișoara, Dorel Săndesc (bun prieten cu Adi Bărar) a povestit, cu puțin timp înaintea morții artistului, că virusul nemilos i-a afectat acestuia toate organele, iar în ciuda tuturor eforturilor medicilor, încercarea de a-l salva a eșuat.

