Și-a presimțit Petrică Mîțu Stoian moartea? Cum arată crucea pe care artistul și-o comandase în urmă cu câteva zile

Noi detalii ies la iveală, după moartea cântărețului de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian. Solista Steliana Sima a dezvăluit că interpretul părea că-și prevestește moartea, în urmă cu câteva zile.

Mai exact, cântărețul luase parte la o filmare pentru Revelion, alături de Steliana Sima și alți artiști, iar acesteia Petrică Mîțu Stoian i-a spus că va fi ultima lui filmare, căci vrea să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se bucura mai mult de viață.

Steliana Sima spune că Petrică Mîțu Stoian și-a prevestit decesul

Totodată, Petrică Mîțu Stoian avea o stare de sănătate foarte bună, a mai precizat Steliana Sima despre ultima oară când l-a văzut în viață pe

”Joi ne-am văzut, de unde să știu că e ultima întâlnire? Ieșise la pensie și voia să colinde lumea, să se ocupe de el, voia să își mănânce liniștit pâinea. Este ultima mea filmare la care particip, mi-a zis joi. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. A zis că vrea să se ocupe și de el… Și chiar a fost ultima lui filmare…

Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată.

Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este?”, a declarat Steliana Sima la

Mai mult, un alt semn care dă de înțeles că Petrică Mîțu Stoian presimțea că va pleca în acest an, din această lume este faptul că și-a pregătit din timp locul de veci. În urmă cu câteva zile și-a comandat o cruce, inscripționată cu chipul său. Concret, la cimitirul Ungureni din Craiova, unde

Cauza morții lui Petrică Mîțu Stoian

Solistul a murit, sâmbătă seară, la secția ATI a Spitalului de Urgență Reșița. Aici era internat în stare gravă după ce a dezvoltat o bronhopneumonie, în urma infecției cu coronavirus. Totodată, Petrică Mîțu Stoian era și vaccinat anti-Covid (prima doză și rapel).

Artistul urma un tratament de vindecare care avea ca scop împiedicarea producerii de cheaguri de sânge. Acest medicament îl lua și înainte ca să fie depistat pozitiv.

Tratamentul post-Covid nu i-ar fi făcut bine ficatului său și așa s-a creat o insuficiență multiplă de organe, iar mai apoi s-a produs un șoc septic. Cu toate că medicii i-au făcut manevre de resuscitare, Petrică Mîțu Stoian nu a mai putut fi salvat.

”Șoc septic ireversibil a fost diagnosticul. A fost pus pe ce trebuie, dar organismul nu i-a mai rezistat, nici măcar la resuscitare. Era speriat, nu avea cum să fie altfel. Starea lui nu a fost deloc bună, medicii au fost mereu lângă el. Bronho-pneumonie.

Covid-19 a lăsat niște sechele, a fost vorba despre covid-ul lung, a dus boala pe picioare o perioadă de timp. Șocul septic a intervenit rapid.

Era pe tratament, pe anticoagulant, pentru evitarea producerii de cheaguri. El lua și înainte de covid-19 acest coagulant. (n.r. A apărut) Insuficiență multiplă de organe… Șocul septic distruge și vasul de sânge, departe de ce poate face covidul. Deoarece ficatul nu știe să proceseze cum trebuie, se face o supradozare”, a declarat medicul care l-a îngrijit pe solist la Antena 3.

Petrică Mîțu Stoian a murit la vârsta de 61 de ani. Era divorțat și nu are copii.