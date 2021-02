Drama unei campioane: și-a reprezentat țara la nivel internațional, iar acum trăiește prin cimitire. „Am făcut totul degeaba”

În vârstă de 64 de ani, Laraine McHendrie Decaire este o fostă înotătoare care a reprezentat Marea Britanie și Canada la nivel internațional. În prezent, ea doarme într-un cort, aflat într-un cimitir!

Cazul fostei înotătoare a atras atenția presei din Regat, care a aflat că totul i se trage de la niște modificări legislative care i-au luat acesteia dreptul de a avea acces la pensie, deși a contribuit la două fonduri diferite!

De abia peste doi ani va putea Decaire să primească pensie, deoarece vârsta minimă de pensioare în Marea Britanie este cea de 66 de ani pentru femei, astfel că momentan nu are nicio sursă de venit.

Și-a reprezentat țara la nivel internațional, iar acum trăiește prin cimitire: „Am plătit degeaba de la 14 ani!”

Laraine McHendrie Decaire nu doar că a reprezentat și Marea Britanie și Canada la competițiile de înot, dar ea a fost și o atletă de succes, participând în mod remarcabil la mai multe competiții internaționale.

În ciuda succesului său din tinerețe, femeia ajunsă la vârsta de 64 de ani trăiește acum fără a avea o locuință. Mai rău, ea își campează cortul în cimitirul din curtea unei biserici din Londra, printre morminte.

Deși a contribuit la două fonduri de pensii din Marea Britanie încă de la o vârstă foarte fragedă, modificările legislative nu i-au permis fostei sportive să aibă acces la un venit după retragerea din câmpul muncii.

„Din nefericire, mi-am pierdut toți banii. Ceea ce m-a adus în situația asta constă în schimbările din sistemul de pensii, în principal. Am contribuit la două fonduri de la vârsta de 14 ani, când eram de abia la școală.

Am muncit de la 11 ani și ar fi trebuit să am deja pensie, dar vârsta a fost avansată spre 66 de ani, așa că nu sunt eligibilă nici măcar acum. E o lume diferită față de cea pe care o așteptam. Visam la pensia pentru care am plătit atâția ani, dar sistemul mi-a luat-o!”, a spus femeia, citată de Mirror.

A trăit pe străzi de patru ani: „Nu se plânge deloc!”

Pe lângă faptul că de patru ani trăiește pe străzi, fosta înotătoare se confruntă cu o altă mare problemă. Ea suferă de artrită și nu mai are aproape deloc dexteritate în mâini, ceea ce o împiedice să își obțină mâncarea!

Asta deoarece ea își baza veniturile necesare pentru a se hrăni doar pe vânzarea de cadouri handmade. Reprezentanta unei organizații caritabile care o ajută pe Loraine a descris-o pe aceasta.

„Rareori se plânge. Nu bea și nici nu abuzează de vreo substanță. Nici măcar nu înjură, iar ceea ce o ține atât de puternică este credința. Oricum, o femeie de vârsta ei n-ar avea ce căuta pe străzile acestea atât de periculoase.

Din nefericire, țara ei natală a dezamăgit-o crunt, iar sistemul și-a bătut joc de ea și de mulți alți oameni aflați în aceeași situație”, a spus Vicci McGarrigle.

În prezent, cu ajutorul unei strângeri de fonduri organizate online de un grup de persoane din Anglia, fosta înotătoare a reușit să pună mâna pe o sumă de bani care să îi permite să locuiască la un hotel.