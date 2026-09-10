Și-a revenit Louis Munteanu! Românul s-a remarcat în etapa din MLS, în care Messi s-a duelat cu Lewandowski

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Louis Munteanu a reușit o pasă de gol, pentru Bai Taribo, în victoria echipei dale, DC United, contra celor de la Columbus Crew, scor 2-1. Românul a pasat decisiv în minutul 24, când colegul său din atac a deschis scorul.

Louis Munteanu, pasă de gol pentru DC United

Munteanu a avut un șut pe poartă, dar pasa de gol rămâne singura lui reușită. El n-a mai marcat de trei săptămâni, arătând o scădere de formă după reluarea MLS, la finalul Campionatului Mondial de Fotbal.

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În 20 de meciuri jucate în primul său sezon de MLS, Louis Munteanu are șase goluri și două pase de gol. El este însă mult sub principalul marcator al celor de la DC United. Israelianul Tai Baribo a marcat de 14 ori în acest campionat, fiind golgheterul echipei sale. DC United este pe locul 11 în Conferința de Est din MLS, cu 28 de puncte, după 23 de meciuri.

Messi și Lewandowski egali în Chicago Fire – Inter Miami

Capul de afiș al etapei a fost întâlnirea dintre Robert Lewandowski și Lionel Messi. Cei doi au fost titulari în meciul echipelor lor, terminat la egalitate. Chicago Fire – Inter Miami a fost 1-1, după ce Lewandoswki a deschis scorul, iar Casemiro a egalat din centrarea lui Messi.

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Pentru Casemiro a fost al treilea gol cu capul, în trei meciuri consecutive. Lewandowski are cifre mai bune, ajungând la al șaselea gol în nouă meciuri jucate pentru Chicago Fire.

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Andrei Chirilă, eșec de proporții cu FC Cincinnati

Un alt fotbalist român, fundașul Andrei Chirilă, convocat la naționala U21 a României, a fost titular în eșecul de proporții al echipei sale. Philadelphia Union – FC Cincinnati 5-0 a fost dezechilibrat încă din minutul 16, când oaspeții au rămas în zece oameni.

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Chirilă a jucat pentru naționala U18 a Statelor Unite, dar a fost nominalizat pentru reprezentativa U21 a României. El se află pe lista preliminară a selecționerului Costin Curelea, în vederea meciurilor cu Cipru și Finlanda, de la finalul lunii.

Fratele lui Andrei, Cei doi sunt născuți în America, într-o familie de imigranți români.