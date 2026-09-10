Sport

Și-a revenit Louis Munteanu! Românul s-a remarcat în etapa din MLS, în care Messi s-a duelat cu Lewandowski

Aflat pe lista lui Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor, atacantul lui DC United a avut o evoluție bună în ultimul meci al echipei sale din MLS
Catalin Oprea
10.09.2026 | 06:41
Sia revenit Louis Munteanu Romanul sa remarcat in etapa din MLS in care Messi sa duelat cu Lewandowski
ULTIMA ORĂ
Louis Munteanu a reușit o pasă de gol pentru DC United FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a reușit o pasă de gol, pentru Bai Taribo, în victoria echipei dale, DC United, contra celor de la Columbus Crew, scor 2-1. Românul a pasat decisiv în minutul 24, când colegul său din atac a deschis scorul.

Louis Munteanu, pasă de gol pentru DC United

Munteanu a avut un șut pe poartă, dar pasa de gol rămâne singura lui reușită. El n-a mai marcat de trei săptămâni, arătând o scădere de formă după reluarea MLS, la finalul Campionatului Mondial de Fotbal.

ADVERTISEMENT

În 20 de meciuri jucate în primul său sezon de MLS, Louis Munteanu are șase goluri și două pase de gol. El este însă mult sub principalul marcator al celor de la DC United. Israelianul Tai Baribo a marcat de 14 ori în acest campionat, fiind golgheterul echipei sale. DC United este pe locul 11 în Conferința de Est din MLS, cu 28 de puncte, după 23 de meciuri.

Messi și Lewandowski egali în Chicago Fire – Inter Miami

Capul de afiș al etapei a fost întâlnirea dintre Robert Lewandowski și Lionel Messi. Cei doi au fost titulari în meciul echipelor lor, terminat la egalitate. Chicago Fire – Inter Miami a fost 1-1, după ce Lewandoswki a deschis scorul, iar Casemiro a egalat din centrarea lui Messi.

ADVERTISEMENT
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în...
Digi24.ro
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos

Pentru Casemiro a fost al treilea gol cu capul, în trei meciuri consecutive. Lewandowski are cifre mai bune, ajungând la al șaselea gol în nouă meciuri jucate pentru Chicago Fire. La echipa sa, româno-americanul Robert Turdean a fost rezervă neutilizată.

ADVERTISEMENT
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni...
Digisport.ro
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei

Andrei Chirilă, eșec de proporții cu FC Cincinnati

Un alt fotbalist român, fundașul Andrei Chirilă, convocat la naționala U21 a României, a fost titular în eșecul de proporții al echipei sale. Philadelphia Union – FC Cincinnati 5-0 a fost dezechilibrat încă din minutul 16, când oaspeții au rămas în zece oameni.

ADVERTISEMENT

Chirilă a jucat pentru naționala U18 a Statelor Unite, dar a fost nominalizat pentru reprezentativa U21 a României. El se află pe lista preliminară a selecționerului Costin Curelea, în vederea meciurilor cu Cipru și Finlanda, de la finalul lunii.

Fratele lui Andrei, Ștefan Chirilă, a jucat deja pentru naționala U19 a României. Cei doi sunt născuți în America, într-o familie de imigranți români.

ADVERTISEMENT
Fiul unui erou al Cupei Angliei a debutat la Chelsea la doar 16...
Fanatik
Fiul unui erou al Cupei Angliei a debutat la Chelsea la doar 16 ani, într-un meci cu 9 goluri
Spectacol în Supercupa Bulgariei! Cătălin Itu a pus mâna pe trofeu după 4-2...
Fanatik
Spectacol în Supercupa Bulgariei! Cătălin Itu a pus mâna pe trofeu după 4-2 cu fosta adversară a Craiovei
Moment istoric în PSG – Slovan Bratislava! Premieră absolută în istoria Champions League...
Fanatik
Moment istoric în PSG – Slovan Bratislava! Premieră absolută în istoria Champions League cu Yaya Toure în prim-plan
Tags:
Parteneri
Atac dezlănțuit după Real Madrid - Inter 2-1: 'O echipă foarte modestă, dintr-o...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit după Real Madrid - Inter 2-1: 'O echipă foarte modestă, dintr-o poșircă monumentală de campionat, e zero barat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!