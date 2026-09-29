Și-a scos tricoul după gol și își putea îngropa naționala! Echipa calificată s-a decis după tragerea la sorți

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În timp ce în în zona Golfului se joacă Cupa Națiunilor. Competiția este formată din doar două grupe, iar în Grupa A s-a întâmplat un scenariu neverosimil. Oman și Irak au terminat la egalitate perfectă după trei meciuri, iar naționala care a mers mai departe s-a decis prin tragere la sorți.

Fotbalistul din Oman și-a scos tricoul, iar naționala sa a depins doar de noroc. Ce s-a întâmplat, de fapt

Arabia Saudită a câștigat la pas Grupa A din Cupa Națiunilor Golfului. Înainte de ultimul meci, saudiții aveau de disputat un meci contra Irakului, care avea nevoie de un singur punct pentru a fi sigur de calificare. Din păcate pentru ei, au pierdut cu 2-0, în timp ce Oman, echipă ce avea un singur punct din primele două etape, a câștigat cu 3-1 împotriva Kuweitului.

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În minutul 81, Oman a înscris golul de 2-1 după ce a fost condusă încă din prima repriză și mai avea nevoie de un gol pentru a egala Irakul la puncte, golaveraj și goluri marcate. Al Shaqsy a marcat golul de 3-1, iar acum Oman era calificată datorită diferențierii disciplinare. Oman avea cu un avertisment mai puțin, ceea ce i-ar fi asigurat calificarea, însă marcatorul și-a scos tricoul, iar cele două au ajuns la egalitate perfectă.

Lo más Surrealista de la Fecha FIFA: Omán🇴🇲va a tener que definir por sorteo si clasifica o no a la semifinal de la Copa del Golfo porqué Musab al Shaqsy se quitó la camisa y le metieron amarilla, Haciendo que Omán🇴🇲 e Iraq🇮🇶Tengan las mismas faltas — BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376)

Norocul a ținut cu Al Shaqsy! Oman s-a calificat după ce s-a tras la sorți

După finalizarea meciului s-a așteptat o decizie în ceea ce privește cum va trebui să se decidă ce echipă merge mai departe, întrucât cele două naționale au terminat la egalitate perfectă. În cele din urmă s-a decis ca echipa ce va merge mai departe să fie trasă la sorți.

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Din fericire pentru Al Shaqsy, care a fost la un pas să-și îngroape naționala, Oman a avut noroc și a fost extrasă din urnă. Astfel, deși au terminat la egalitate la toate criteriile de departajare, Irak merge acasă, iar Oman va întâlni mai departe Qatar sau

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