Și-a scos tricoul după gol și își putea îngropa naționala! Echipa calificată s-a decis după tragerea la sorți

În timp ce în Europa se desfășoară meciurile din UEFA Nations League, în zona Golfului se joacă Cupa Națiunilor. Competiția este formată din doar două grupe, iar în Grupa A s-a întâmplat un scenariu neverosimil. Oman și Irak au terminat la egalitate perfectă după trei meciuri, iar naționala care a mers mai departe s-a decis prin tragere la sorți.
Arabia Saudită a câștigat la pas Grupa A din Cupa Națiunilor Golfului. Înainte de ultimul meci, saudiții aveau de disputat un meci contra Irakului, care avea nevoie de un singur punct pentru a fi sigur de calificare. Din păcate pentru ei, au pierdut cu 2-0, în timp ce Oman, echipă ce avea un singur punct din primele două etape, a câștigat cu 3-1 împotriva Kuweitului.
În minutul 81, Oman a înscris golul de 2-1 după ce a fost condusă încă din prima repriză și mai avea nevoie de un gol pentru a egala Irakul la puncte, golaveraj și goluri marcate. Al Shaqsy a marcat golul de 3-1, iar acum Oman era calificată datorită diferențierii disciplinare. Oman avea cu un avertisment mai puțin, ceea ce i-ar fi asigurat calificarea, însă marcatorul și-a scos tricoul, iar cele două au ajuns la egalitate perfectă.
După finalizarea meciului s-a așteptat o decizie în ceea ce privește cum va trebui să se decidă ce echipă merge mai departe, întrucât cele două naționale au terminat la egalitate perfectă. În cele din urmă s-a decis ca echipa ce va merge mai departe să fie trasă la sorți.
Din fericire pentru Al Shaqsy, care a fost la un pas să-și îngroape naționala, Oman a avut noroc și a fost extrasă din urnă. Astfel, deși au terminat la egalitate la toate criteriile de departajare, Irak merge acasă, iar Oman va întâlni mai departe Qatar sau Emiratele Arabe Unite, fosta națională a lui Cosmin Olăroiu.