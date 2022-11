Și-a semnat Mirel Rădoi sentința după conflictul cu Ivan și Markovic? „Măcar de avea biluțe!” Video Exclusiv

Mai mult, Mirel Rădoi . Și, așa cum era de așteptat, spiritele s-au inflamat repede în Bănie. , în vreme ce patronul , dar într-un mod deloc convingător.

Robert Niță l-a felicitat pe Mirel Rădoi la Fanatik SuperLiga după ce a exclus 4 jucători din lotul Craiovei: “Nu face parte din categoria antrenorilor fripturiști”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, discuția a fost pornită chiar cu acest subiect incnediat. Robert Niță și-a arătat susținerea totală pentru Rădoi și a comentat în stilul caracteristic.

“Are dreptate, Rădoi nu face parte din categoria antrenorilor fripturiști. E un mare fost jucător, nu are probleme financiare ca să accepte fel și fel de implicări din diverse sfere de infleunță. Va deveni un mare antrenor. Am văzut și părerea altor mari fotbaliști și e un curent d-ăsta că ‘domne, ce a făcut Rădoi… îl curăță’.

Domnul Cârțu vine și zice ‘ bă băiatule, trebuie să vorbești cu noi că-s prea mulți jucători, că o să mori cu principiile tale’. Patronul vine și zice că îl susține pe Rădoi dar că domnul Cârțu nu vorbea fără să fi informat și patronul. Și aici îmi dă cu virgulă. Gabi Balint, Răducioiu, Panduru spun că a greșit.

Robert Niță se amuză de situația jucătorilor excluși de Mirel Rădoi de la U Craiova: “Markovic are prea mult calciu, Ivan are lipsă de calciu și cade”

Ceea ce face Rădoi a mai fost o dată cu frații Costea, cu papanașii. Și a plecat Reghecampf. Le era poftă de niște papanași în ziua meciului, să mănânce un turnuleț de papanași. Și s-a supărat patronul că ‘de ce muică nu-i lăsarăți’, domnul Mititelu. Markovic când era la Clinceni intra pe final că nu putea mai mult. Se lăsa terenul unde intra. Asta acum 4 ani. E talentat, dar spune Rădoi că noi ne dorim mai mult decât el.

Ivan dacă nu costa cât a costat să vină înapoi, 80 la sută din meciuri era în tribună sau rezervă. OK, marchează șapte, opt goluri. Bravo lui! Probabil vede potențial Rădoi și vrea mai mult. Markovic are prea mult calciu, Ivan are lipsă de calciu, cade”, a explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mai mult, Robert Niță a dezaprobat postarea făcută de Andrei Ivan pe rețelele de socializare, după Rapid – U Craiova 2-2 și criticile lui Rădoi. A fost un mesaj cu trimitere la Rădoi, dar care a fost șters după doar 15 minute.

Robert Niță, după ce Andrei Ivan a postat un mesaj cu trimitere la Mirel Rădoi și apoi l-a șters: “Dacă îl lăsa, Rădoi zicea măcar că are ‘biluțe'”

“Și mai e ceva. Publică un clip pe rețelele de socializare cu un clip cu Cristiano Ronaldo de la un meci cu Atletico Madrid. E ca și cum eu aș fi crezut că sunt mai bun ca Adi Ilie.

Și de personalitate ce are, după 15 minute îl șterge. Cred că dacă îl lăsa, Rădoi zicea că măcar are ‘biluțe’. Și zice așa: ‘decât să te dai lovit, mai bine arăți că nu te poate doborî’. Pe tine nu te doboară nimeni, prietene, te dobori singur.

Hanca, am văzut meciul cu echipa de Liga 3. Îi ținea pe ăia zici că îi era frig, că vrea să le ia tricoul să se învelească cu el. Ziceai că au hățuri ăia și tot timpul el trăgea de ei. A jucat titular o căruță de meciuri, niciun plus. Dacă are susținerea patronului. Cu ceea ce încearcă să facă Rădoi, poate intră și Craiova într-o sferă de profesionalism”, a mai spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Singurul reproș pe care i-l face Adrian Ilie lui Mirel Rădoi după ce a exclus 4 jucători din lotul U Craiova: “Nu trebuia să iasă public să vorbească de fiecare”

La FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a comentat și el deciziile lui Mirel Rădoi. Consideră că antrenorul Universității ar trebui susținut, dar îi reproșează acestuia că a vorbit public despre situația celor 4 jucători excluși.

“Marchează opt goluri, dar le strică vreo 12 atacuri că simulează. Poate vede mai mult Rădoi. Simulează foarte mult și pierde meciul. Te-aș întreba dacă ai fi patron ce ai face? Rădoi face foarte bine ce face, dar nu trebuia să iasă public să vorbească de fiecare.

Patronul i-ar spune trebuie să îi antrenezi pe toți, că de asta e un lot. Și tu decizi cu cine joci. A greșit că a declarat public ce se întâmplă cu jucătorii. Trebuia să anunțe președintele să iasă.

Eu la Valencia și la Steaua mă cântăream la fiecare antrenament. Nu cred că nu intram la antrenament dacă aveam trei kilograme în plus. Dar doctorul venea și mă atenționa”, a punctat și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.