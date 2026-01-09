Sport

Și-a semnat Stanciu definitiv sentința la Genoa? A fost anunțată deja o posibilă destinație pentru român

Nicolae Stanciu a fost eroul negativ al celor de la Genoa în egalul cu AC Milan, 1-1, asta după ce a ratat un penalty la ultima fază a partidei de pe San Siro.
Mihai Alecu
09.01.2026 | 12:15
Nicolae Stanciu pare că are zilele numărate la Genoa @ Hepta.ro
Nicolae Stanciu pare că are zilele numărate la formația patronată de Dan Șucu, asta după ce a avut prezențe puține în tricoul celor de la Genoa, iar când a fost trimis pe teren mai degrabă a dezamăgit.

Nicolae Stanciu ar putea pleca de la Genoa. Românul e dorit într-un campionat în care a mai jucat

Despre fotbalistul român s-a tot scris că ar putea să ajungă la Rapid, în SuperLiga, însă giuleștenii au recunoscut că nu pot să-i plătească salariul uriaș pe care îl are în Italia și astfel mutarea are șanse foarte mici de reușită. Totuși, se pare că interesul pentru un transfer al lui Nicolae Stanciu rămâne ridicat.

Mijlocașul ofensiv ar fi dorit în China, la Dalian Yingbo, formație care ar putea plăti în schimbul său 2 milioane de euro. Acesta a mai evoluat în campionatul asiatic, pe care chiar l-a câștigat alături de Wuhan Three Towns, iar impresia pe care a lăsat-o a fost una pozitivă. Presa din China remarcă faptul că românul are puține meciuri la Genoa și acest aspect ar putea să contribuie la plecarea sa din Serie A.

Mesajul lui Nicolae Stanciu după ce a ratat un penalty în meciul dintre AC Milan și Genoa

Nicolae Stanciu a părut devastat în imaginile surprise după ce a ratat penalty-ul contra celor de la AC Milan, iar fluierul final al confruntării l-a surprins în momentul în care era consolat de colegi, dar și de către antrenorul său, Daniele De Rossi. Românul a avut un mesaj la doar câteva ore după partidă și și-a asumat responsabilitatea pentru că echipa sa a ratat victoria.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze în fața coechipierilor mei, dar și fanilor lui Genoa”, a scris Nicolae Stanciu într-o postare pe Instagram.

Genoa rămâne în subsolul clasamentului după meciul cu Milan. Cum arată ierarhia din Serie A

Întrecerea din Italia este una foarte dură, atât pentru primul loc, cât și când vorbim de retrogradare. Fiorentina pare că și-a revenit după un start de sezon foarte prost, iar asta este o veste proastă pentru formația lui Dan Șucu.

Genoa are după 19 etape doar 16 puncte strânse și este pe locul 17, iar diferența până la primul loc care duce în Serie B este de doar 3 puncte. În etapa viitoare, formația lui Dan Șucu va juca pe teren propriu, cu Cagliari, meci care la finalul stagiunii s-ar putea dovedi decisiv în lupta pentru salvare.

