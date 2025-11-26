Sport

Și-a spart dinții pentru Steaua, însă a fost dat afară fără niciun ban! Scandalul momentului în Ghencea

Un nou scandal de proporții la CSA Steaua! Un fost jucător al clubului din Ghencea face acuzații foarte grave!
Bogdan Ciutacu
26.11.2025 | 20:49
Este din nou scandal la CSA Steaua. Foto: colaj Fanatik
Un fost jucător al secției de hochei de la CSA Steaua a dat în judecată clubul din Ghencea și solicită acordarea unor despăgubiri financiare importante, din două motive.

Cazul uluitor al unui sportiv de la Steaua! A dat în judecată clubul și cere zeci de mii de euro

FANATIK a aflat că un jucător din echipa de hochei a Stelei a trecut prin momente extrem de dificile. Este vorba despre Adrian Irimia. Acesta a suferit o accidentare destul de gravă în meciul din campionat de pe data de 10 februarie și și-a pierdut nu mai puțin de trei dinți din față și a stat cu o sârmă în cavitatea bucală timp de 6 săptămâni.

Cu toate acestea, hocheistul a continuat să joace, deși risca o accidentare mult mai gravă, mai exact o fractură de maxilar, deoarece clubul Steaua nu a putut să îi ofere ca protecție decât o grilă pentru copii! Aceasta e însă doar una din nenumăratele probleme cu care s-a confruntat secția de hochei a clubului din Ghencea, unde de multe ori nu erau nici măcar crose suficiente, lucruri care au mai fost semnalate de FANATIK și într-un alt articol.

Ba mai mult, jucătorul a fost nevoit să își achite din propriul buzunar costurile pentru intevențiile chirurgicale la o clinică stomatologică și a fost asigurat că își va putea deconta acei bani și își va recupera astfel integral suma respectivă.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă nici până în ziua de azi, iar jucătorul a decis să meargă în instanță pentru a-și face dreptate. Din informațiile FANATIK, Adrian Irimia are de recuperat 20.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și daune pentru cheltuielile de judecată.

Adrian Irimia, anunțat printr-un e-mail că Steaua nu mai are nevoie de serviciile sale la o lună de la accidentare

În urma unui raport înaintat la club, jucătorului i-a fost trimis un e-mail prin care era anunțat că nu și-a îndeplinit obiectivul și că nu mai face parte din planurile antrenorului. Cu toate acestea, Steaua a terminat totuși pe locul al treilea, în condițiile în care la începutul sezonului erau vizate locurile 1-4.

Înțelegerea jucătorului a fost reziliată la finalul lunii martie, în condițiile în care Adrian Irimia mai avea contract până la finalul lunii august. Hocheistul nu și-a primit drepturile salariale pe 5 luni, la care ar fi trebuit să se adauge și bonusul pentru îndeplinirea obiectivului.

FANATIK l-a contactat pe Ioan Timaru, antrenorul echipei, precum și pe managerul secției de hochei, colonelul Marius Cristian Păun, pentru a cere un punct de vedere cu privire la această situație. Nimeni din partea clubului Steaua nu a dorit însă să facă vreun comentariu legat de acest caz.

  • 20.000 de euro cere în instanță clubului Steaua hocheistul Adrian Irimia 
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
