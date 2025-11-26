Și-a spart dinții pentru Steaua, însă a fost dat afară fără niciun ban! Scandalul momentului în Ghencea

Un fost jucător al secției de hochei de la CSA Steaua a dat în judecată clubul din Ghencea și solicită acordarea unor despăgubiri financiare importante, din două motive.
FANATIK a aflat că un jucător din echipa de hochei a Stelei a trecut prin momente extrem de dificile. Este vorba despre Adrian Irimia. Acesta a suferit o accidentare destul de gravă în meciul din campionat de pe data de 10 februarie și și-a pierdut nu mai puțin de trei dinți din față și a stat cu o sârmă în cavitatea bucală timp de 6 săptămâni.
Cu toate acestea, hocheistul a continuat să joace, deși risca o accidentare mult mai gravă, mai exact o fractură de maxilar, deoarece clubul Steaua nu a putut să îi ofere ca protecție decât o grilă pentru copii! Aceasta e însă doar una din nenumăratele probleme cu care s-a confruntat secția de hochei a clubului din Ghencea, unde de multe ori nu erau nici măcar crose suficiente, lucruri care au mai fost semnalate de FANATIK și într-un alt articol.
Ba mai mult, jucătorul a fost nevoit să își achite din propriul buzunar costurile pentru intevențiile chirurgicale la o clinică stomatologică și a fost asigurat că își va putea deconta acei bani și își va recupera astfel integral suma respectivă.
Acest lucru nu s-a întâmplat însă nici până în ziua de azi, iar jucătorul a decis să meargă în instanță pentru a-și face dreptate. Din informațiile FANATIK, Adrian Irimia are de recuperat 20.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și daune pentru cheltuielile de judecată.
În urma unui raport înaintat la club, jucătorului i-a fost trimis un e-mail prin care era anunțat că nu și-a îndeplinit obiectivul și că nu mai face parte din planurile antrenorului. Cu toate acestea, Steaua a terminat totuși pe locul al treilea, în condițiile în care la începutul sezonului erau vizate locurile 1-4.
Înțelegerea jucătorului a fost reziliată la finalul lunii martie, în condițiile în care Adrian Irimia mai avea contract până la finalul lunii august. Hocheistul nu și-a primit drepturile salariale pe 5 luni, la care ar fi trebuit să se adauge și bonusul pentru îndeplinirea obiectivului.
FANATIK l-a contactat pe Ioan Timaru, antrenorul echipei, precum și pe managerul secției de hochei, colonelul Marius Cristian Păun, pentru a cere un punct de vedere cu privire la această situație. Nimeni din partea clubului Steaua nu a dorit însă să facă vreun comentariu legat de acest caz.