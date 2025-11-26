Și-a spart dinții pentru Steaua, însă a fost dat afară fără niciun ban! Scandalul momentului în Ghencea

ADVERTISEMENT

Un fost jucător al secției de hochei de la CSA Steaua a dat în judecată clubul din Ghencea și solicită acordarea unor despăgubiri financiare importante, din două motive.

Cazul uluitor al unui sportiv de la Steaua! A dat în judecată clubul și cere zeci de mii de euro

FANATIK a aflat că un jucător din echipa de hochei a Stelei a trecut prin momente extrem de dificile. Este vorba despre Adrian Irimia. Acesta a suferit o accidentare destul de gravă în meciul din campionat de pe data de 10 februarie și și-a pierdut nu mai puțin de trei dinți din față și a stat cu o sârmă în cavitatea bucală timp de 6 săptămâni.

Cu toate acestea, hocheistul a continuat să joace, deși risca o accidentare mult mai gravă, mai exact o fractură de maxilar, deoarece clubul Steaua nu a putut să îi ofere ca protecție decât o grilă pentru copii! Aceasta e însă doar una din nenumăratele probleme cu care s-a confruntat secția de hochei a clubului din Ghencea, unde de multe ori nu erau nici măcar crose suficiente,

Ba mai mult, jucătorul a fost nevoit să își achite din propriul buzunar costurile pentru intevențiile chirurgicale la o clinică stomatologică și a fost asigurat că își va putea deconta acei bani și își va recupera astfel integral suma respectivă.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă nici până în ziua de azi, iar jucătorul a decis să meargă în instanță pentru a-și face dreptate. Din informațiile FANATIK, Adrian Irimia are de recuperat 20.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și daune pentru cheltuielile de judecată.

Adrian Irimia, anunțat printr-un e-mail că Steaua nu mai are nevoie de serviciile sale la o lună de la accidentare

În urma unui raport înaintat la club, jucătorului i-a fost trimis un e-mail prin care era anunțat că nu și-a îndeplinit obiectivul și că nu mai face parte din planurile antrenorului. Cu toate acestea, Steaua a terminat totuși pe locul al treilea, în condițiile în care la începutul sezonului erau vizate locurile 1-4.

Înțelegerea jucătorului a fost reziliată la finalul lunii martie, în condițiile în care Adrian Irimia mai avea contract până la finalul lunii august. Hocheistul nu și-a primit drepturile salariale pe 5 luni, la care ar fi trebuit să se adauge și bonusul pentru îndeplinirea obiectivului.

, antrenorul echipei, precum și pe managerul secției de hochei, colonelul Marius Cristian Păun, pentru a cere un punct de vedere cu privire la această situație. Nimeni din partea clubului Steaua nu a dorit însă să facă vreun comentariu legat de acest caz.