Codrina Menţel
25.08.2025 | 15:49
Și-a ucis bunicul vitreg, apoi a dat foc la casă. Un tânăr din Suceava a fost arestat la o săptămână după crimă. Unde s-a ascuns acesta.

Un tânăr de 28 de ani din județul Suceava și-a bătut crunt bunicul vitreg, după care a dat foc la casă pentr a-și șterge urmele. A așteptat să vină pompierii, după care s-a făcut nevăzut și s-a ascuns. Autoritățile au reușit să-l găsească la mai bine de o săptămână după crimă, după ce au pus cap la cap toate datele din anchetă. Unde s-a ascuns bărbatul în tot acest timp.

Și-a bătut bunicul, a dat foc la casă, după care a fugit

Nenorocirea a avut loc în seara zilei de 15 august, în jurul orei 21.40, în Valea Putnei, comuna Pojorâta. Atunci, polițiștii Secției 11 Pojorâta au fost sesizați cu privire la un incendiu manifestat la o locuință. Primele verificări au arătat că au ars două anexe și acoperișul. De asemenea, imobilul aparținea unui bătrân de 89 de ani, care a fost găsit carbonizat.

Autoritățile au descoperit faptul că focul a fost pus intenționat. La momentul în care echipajele acționau pentru stingerea incendiului, autorul crimei era chiar acolo. Nepotul vitreg s-a arătat îngrijorat, după care a dispărut subit. Oamenii legii l-au căutat la locuința sa, pentru a-l lua la audieri, însă a fost de negăsit.

Între timp, trupul neînsufețit al bătrânului a ajuns pe mâna legiștilor. Medicii au descoperit că moartea acestuia s-ar fi putut datora „unor acte de violenţă fizică anterioare incendiului”, au informat anchetatorii. Astfel, suspiciunile s-au adâncit și a început misiunea de căutare. Autoritățile au stabilit că în acea seară s-a produs un conflict spontan între cei doi. Nepotul vitreg și-a ieșit din minți, l-a bătut, iar pentru a-și șterge urmele a dat foc la casă.

Unde s-a ascuns autorul crimei

Au fost constituite echipe mixte formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale IPJ Suceava, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Poliției Municipiului Vatra Dornei, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Rădăuți, Poliției Orașului Gura Humorului, Poliției Orașului Vicovu de Sus, polițiști ai Brigăzii Operațiuni Speciale Suceava.

De asemenea, la activitățile de căutare au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, lucrători silvici și din cadrul Serviciului Salvamont, dar și voluntari organizați de Primăria Comunei Pojorâta. Astfel, bărbatul de 28 de ani a fost găsit în podul unei case nelocuite din același sat.

În noaptea de 23 spre 24 august, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, s-a pus în mișcare acţiunea penală împotriva sa pentru omor şi distrugere şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza unui mandat emis de Tribunalului Suceava. A fost  încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, cercetările fiind continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale IPJ Suceava, sub supravegherea şi coordonarea directă a procurorului de caz.

